Alemparte: "Pode haber novas medidas ante a crise do tinto para apoiar a estratexia da D.O. de Ribeira Sacra"

Antes de ser director xeral de Agacal, o soberino Martín Alemparte foi xerente do GDR Ribeira Sacra-O Courel e do organismo que o precedeu, a asociación Río Lor. Como coñecedor da economía da comarca e do sector do viño, Alemparte lembra que a crise xerada polos excedentes de tinto "era predicible. A acumulación de stocks nas adegas prodúcese dende hai tempo e houbo empresas que llo comunicaron no seu día aos viticultores. Eran síntomas dun problema que se agrava no actual contexto do mercado dos tintos".

Se existían indicios, por que non se tomaron decisións con máis antelación para atallar o problema?

O mercado do viño é un dos máis intervidos na Unión Europea. Os regulamentos comunitarios establecen dúas medidas legais en caso de saturación. Unha é a destilación en crise, orientada ás adegas, e outra a poda en verde, dirixida aos viticultores. Esta última era unha das solucións que se podía artellar para evitar problemas coa recollida da uva, pero non foi solicitada. Si se tramitou o expediente de destilación en crise, cunha previsión inicial de fondos de 2,7 millóns de euros. No reparto final entre comunidades que fai o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación se lle asignaron a Galicia 2,4 millóns de euros, a un prezo de 1,05 euros por litro de viño, que é o fixado pola Comisión Europea. A Xunta non pode modificar o prezo de venda. Quizais o Consello Regulador de Ribeira Sacra non valorou acollerse en maior medida á destilación, algo que fixeron 19 adegas da comunidade, cun volume de 460.000 litros. De aí que nesta primera convocatoria se consignasen 500.000 euros en axudas, cantidade que é ampliable ata os 2,4 millóns se as adegas solicitan un maior volume.

Non é posible arbitrar agora actuacións para que non queden un millón de quilos de uva sen recoller, segundo as estimacións iniciais?

A Rioxa estableceu a obriga de recoller a uva como requisito para acceder ás axudas da destilación de crise. Foi unha fórmula de delimitar o acceso ás mesmas, porque non lles chegan os fondos que lles autorizaron ante a elevada demanda de destilación. Na Ribeira Sacra temos 2.000 viticultores e alí 14.000. Aquí cultívanse 1.300 hectáreas e alí 67.000. Os nosos adegueiros entenden que non poden facerse con máis uva ante as dificultades para a comercialización do tinto. Non hai que perder de vista que son empresas privadas e que sofren dende a pandemia un descenso de vendas e unha acumulación de produto á que non lle ven unha saída inmediata.

Serán suficientes as axudas de 2.000 euros por hectárea para pequenos viticultores aos que non lles recollerán a uva?

É a primera vez que un Goberno toma unha medida de conservación da paisaxe, polo que teriamos que estar contentos. Son achegas de 2.000 euros por hectárea para os cultivos en bancal, e de 1.000 euros para os outros viñedos. A esta proposta hai que sumarlle outras como as solicitudes de subvención da Política Agraria Común (PAC) dentro do ecorréxime de cultivos leñosos, que inclúe os viñedos e prevé axudas cun importe máximo de 590 euros por hectárea en tres anos.

Prevé a Xunta poñer en marcha outros mecanismos de apoio ao sector vinícola?

Cando o Goberno galego fixo públicas estas medidas, o luns pasado, mantiven ese mesmo día unha reunión co pleno do Consello Regulador para que souberan con detalle o que se aprobaba. Díxenlles que era un primeiro bloque de medidas, ao que seguirán outras de apoio á extratexia que fixe o Consello Regulador para reverter a situación. Estamos ante un problema que non se pode dilatar no tempo. Adegas e viticultores teñen que ir da man e reflexionar sobre onde queren situar a DO Ribeira Sacra a medio e longo prazo. A Xunta estará aí para apoialos con outras accións complementarias dirixidas á promoción ou nos labores técnicos para desenvolver aquelas decisións que tomen sobre organización de produción, reestruturación, orientacións de mercados, novos posicionamentos ou redución de cupos.

A campaña da pataca está a dar os seus primeiros pasos, cales son as perspectivas da colleita?

As expectativas dos produtores son boas, pero temos que traballar para incrementar máis o volume de pataca certificada. Hai que animar aos produtores e ás industrias de transformación para que se incorporen á IXP, xa que se produce moito fóra dela.

Que obxectivos se marcan nos centros de formación agraria dependentes do Agacal?

Temos seis centros de formación, tres deles na provincia de Lugo, e outros seis de investigación. Nos primeiros tratamos de formar na rama agraria a futuros profesionais que poidan contribuír a que as empresas do sector agropecuario poidan incorporar a profesionais cualificados. O maior coñecemento e formación dos profesionais agrícolas ou gandeiros pode contribuír a que teñan unha consideración positiva do valor que supón unha marca de calidade diferenciada para os productos agroalimentarios. Para este ano está previsto un plan de investimento para a mellora das súas instalacións. No centro de investigación de Abegondo avanzan na mellora xenética da rubia galega e da frisona. Son moitas as liñas de investigación e non me gusta destacar unha sobre outras. Si me gustaría comentar que en xullo fíxose a primeira subasta de exemplares de rubia galega que formaban parte dun programa de investigación para mellora xenética, que tivo moi boa acollida. Vendéronse 55 lotes, a un prezo medio de 2.500 euros, e cun 20% de incremento sobre o prezo de saída. O noso obxectivo é transferir ao sector todo ese coñecemento que se obtén tanto no CIAM de Mabegondo e os seus tres centros asociados: EEG Marco da Curra, EEA Pobra do Brollón e EEA Salceda de Caselas, como na Evega e a EEVE Ribadumia.

Cantos selos de calidade dependen do Agacal?

Galicia conta na actualidade con 36 marcas de calidade, entre Denominacións de Orixe, e Indicacións Xeográficas Protexidas, mais o selo Artesania Alimentaria e a Agricultura Ecolóxica (Craega), que é transversal, xa que pode incorporar ao seu selo produtores doutras marcas de calidade. Tamén temos a marca Artesanía de Galicia.

Que temas abordou na recente xuntanza co Craega?

Falamos do compromiso de aumentar a superficie acollida á agricultura ecolóxica en Galicia e o número de produtores, en consonancia cos obxectivos comunitarios. Os consumidores cada vez se preocupan máis pola calidade e tamén as empresas ven aí un nicho de mercado. De aí que cada vez vexan máis vantaxes en producir baixo o paraugas dunha marca de calidade ou co selo ecolóxico.