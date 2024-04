Mario Crecente: "A declaración é un instrumento que, ben usado, contribuirá ao desenvolvemento"

O ano 2017 foi chave. Crecente e a súa compañeira Ana Goy, falecida hai uns meses, recibiron entón o encargo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para montar o equipo da candidatura, que completan diversos técnicos.

Que lembra dos inicios da candidatura da Ribeira Sacra?

En 2017, o primeiro que se fixo foi analizar como estaba a lista de Patrimonio Mundial, as posibilidades que tiñamos e os traballos feitos con anterioridade. Hai que ter en conta que a candidatura da Ribeira Sacra é o ben máis antigo da lista indicativa do Patrimonio Mundial en España. Leva dende o ano 1996, pero nunca se preparou un expediente nin un dossier en condicións de ser presentado.

E como se deu o primeiro paso?

Había que recoñecer como estaba a lista, cal debía ser o encaixe e como nos tiñamos que presentar. Tamén analizamos o pasado da Ribeira Sacra e os procesos levados a cabo. Houbera unha serie de informes coordinados polo Valedor do Pobo e tamén iniciativas locais. O obxectivo foi montar unha candidatura en condicións para chegar ata onde estamos hoxe.

Cal foi a seguinte decisión?

A Ribeira Sacra, para poder pedirlle á Unesco a máxima distinción, debía ter a maior declaración coa lexislación do país. Por aquel entón o territorio non tiña declaración propia. En Galicia viña de aprobarse a Lei de Patrimonio Cultural e creouse unha figura pioneira, a de paisaxe cultural. Por iso, o traballo dende o ano 2018 foi definir cal debería ser ese paisaxe cultural e a finais dese ano declarouse a Ribeira Sacra con esa distinción nova.

Que supuxo a declaración da Ribeira Sacra coma paisaxe cultural?

Habitualmente, a lexislación de paisaxe móvese máis no ámbito das recomendacións, suxestións e propostas, pero non está baixo o paraugas da Dirección de Patrimonio. Iso fai a Ribeira Sacra diferente de territorios doutros lugares. Hai unha declaración que reforza o valor e demostra un compromiso de conservación.

Canta xente traballa no proxecto?

No expediente orixinal eramos en torno a 40 persoas de distintos ámbitos e universidades. A elas sumáronse unhas oito ou dez que fan informes sectoriais, puntuais ou complementarios.

Cales serán os seguintes movementos cara a distinción?

Hai que demostrar ante dous órganos consultivos, o Icomos e a UICN, que temos valor extraordinario universal, autenticidade, integridade e un plan de xestión que ten en conta os requirimentos e as necesidades da poboación local, ademais de contar coa fortaleza suficiente para garantir a súa conservación. Haberá unha visita de avaliación da que sairá un informe técnico, pero a decisión vaina tomar o Comité de Patrimonio Mundial en 2026.

Cando está prevista esa visita?

Adoitan ser nos outonos do ano previo ao comité. Agardámola entón para esa época do ano 2025.

Co novo enfoque, cal é o punto forte da Ribeira Sacra?

Segue sendo a construción do territorio, que se vai mantendo, cultivando e usando ao longo de miles de anos. A decisión foi concentrar o ámbito na zona das ribeiras e propoñer só un criterio dos dez posibles para convencer os avaliadores. Antes iamos con tres —a sacralidade, a monumentalidade e a paisaxe— e agora a aposta é máis directa pola paisaxe. Tamén entendemos que a construción do territorio está vencellada ás múltiples formas da auga. Ese é o seu valor diferencial, pero segue a ser a mesma Ribeira Sacra.

Pódese falar dunha candidatura unificada en torno á auga.

Máis ben da auga coma instrumento que constrúe a paisaxe. Falamos de enxeñería inversa da auga. Cando presentamos unha proposta, esta ten que demostrar que ten un valor diferencial universal que non estea suficientemente recollido na lista. Cada ano é máis difícil atopar o que o fai a un distinto.

Non está moi representada a auga na lista de Patrimonio Mundial?

Non. E cando aparece normalmente ten que ver coa falta de auga. No noso caso, e parece incrible nos tempos que corren, hai veces que temos exceso dela. Xestionar iso a través dos socalcos, a vexetación ou construcións coma regos, muíños e derivados fortalece a candidatura e enche unha lagoa na lista que non está suficientemente cuberta. Cando se fala de viño, por exemplo, hai que lembrar que só en Europa hai vinte e tantos paisaxes declarados.

Que suporía para a Ribeira Sacra a distinción a efectos prácticas?

A declaración é un instrumento que, usado de maneira axeitada, contribuirá ao desenvolvemento da zona e a manter as condicións de vida, porque dará valor aos produtos locais. Tamén haberá un compromiso de conservación e a posibilidade de compartir ese patrimonio cos demais e convertelo nunha forma de vida, porque se non hai xente, a Ribeira Sacra non sería unha paisaxe.