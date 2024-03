Mario Colomán: "Botamos moitas horas, queremos sacar un disco"

Asegura Roberto Castro, un dos que máis sabe de música na comarca de Quiroga, que Mario González (Colomán) ten capacidade de sobra para destacar no mundo da música e do espectáculo. Polo de agora logrou montar a banda Mario Colomán & The Clocks Band que dará un concerto na Feira do Viño de Quiroga o vindeiro venres 29.

Mario, como xurdiu a banda?

Levo tempo compoñendo. É o que realmente me gusta. Un día falando con Brais Fernández, o baixista, propúxenlle montar un grupo que tocara todo iso que compoño. Despois sumouse Lena Álvarez (piano), que non o dubidou. Cubrir os postos de guitarra e batería foi máis complicado. Tanteamos a distintas persoas e agora temos dous guitarristas, que son Santi e Diego; a Alberto Losada de batería e Pitís de batería suplente.

Como se organizan?

Cinco dos sete músicos coincidimos nalgún momento na Banda Folk de Ribas de Sil. Calquera deles son boísimos músicos, moito mellores ca min. Eu fago un pouco de promotor e de ‘front man’, porque era algo que xa facía na banda folk, onde tocaba o acordeón. Lena é nosa capitana. É a que máis sabe de música de todos nós. Ela é a que ten a formación para que isto funcione.

De onde sacaron o nome?

Mario Colomán é por min e ‘The Clocks’ é pola escea do reloxo da película ‘Regreso al futuro’. Fixemos unha tormenta de ideas e unha das opcións era Marty McFly, démoslle unha volta e xurdiu The Clocks en referencia a esa película.

Como definiría o seu estilo?

Traballamos con versións e con temas propios. Nas versións tocamos pop, folk, folk americano e rock. Os temas propios —que queremos que vaian aumentando a súa presenza co paso do tempo— son máis de folk americano e outros mesturan rock e blues.

Dáselle ben compoñer?

Estudo filoloxía hispánica e italiana. Esa mestura entre o coñecemento do mundo das letras e a miña experiencia musical creo que funcionan para compoñer.

Din en Quiroga que dende que se puxeron con isto non hai quen lles vexa o pelo.

O reto é sacar disco neste mesmo ano e terá un pouco de todo, incluso rancheiras e tangos. Dende xuño do pasado ano botámoslle moitas horas. Ensaiamos xuntos unhas vinte horas á semana. Para os que estamos na banda isto é algo serio, non algo para encher o tempo de lecer, cremos que isto pode ser algo moi chulo.Por iso tamén costou atopar a xente, porque había moi bos músicos que estaban dispostos a formar parte se isto era un pasatempo, pero non podían comprometerse con algo máis serio.

Como xorde o concerto da Feira do Viño?

Nós empezamos a ensaiar cos altavoces do meu pai, do karaoke, e iso non era plan. Contactamos co Concello, presentámoslle o proxecto e o compromiso de que se nos botaban unha man estaríamos na Feira do Viño. Así foi e para nós é unha oportunidade única tocar ese día.