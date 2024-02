María Sánchez: "Mi escritura no existiría sin la mirada de mi labor de veterinaria"

María Sánchez (Córdoba, 1989) creció en el campo, entre las cabras lecheras que sus abuelos tenían en Navas de la Concepción (Sevilla). Ahí se fraguó el amor por la tierra y la naturaleza que marca su vida y encuentra expresión en la literatura, en obras como Tierra de mujeres y Almáciga.

¿Qué hace una veterinaria cordobesa en O Saviñao?

Me enamoré de un gallego de Monforte y, además, desde pequeña vengo a Galicia. Cuando buscamos un sitio para vivir decidimos quedarnos aquí.

¿Ejerce de veterinaria en la tierra de las vacas?

Trabajo desde aquí en un programa nacional de conservación de razas autóctonas en peligro de extinción. Es más un trabajo de investigación centrado en razas como la gallina extremeña azul, la oveja canaria, la vaca pajuna o la cabra palmera. Teletrabajo y viajo un par de meses al año para visitar las explotaciones. Por ahora no trabajamos con razas gallegas, pero me gustaría hacerlo.

¿Y el vínculo con la escritura?

En mi casa había pocos libros pero me gustaba mucho leer. Yo estaba siempre en mi pueblo con las cabras de leche, pero iba al colegio a Córdoba. Ahí percibí la desconexión rural y urbana. Yo contaba que cuidaba las cabras, las ordeñaba... y para mis compañeros era una completa extraterrestre. Me sentía sola y empecé a volcarme en la lectura y en escribir historias, poemas... Dos profesoras de literatura me vieron y me animaron. Me sacaron el carné de la biblioteca y una de ellas en una feria del libro se acercó a la caseta de la editorial La bella Varsovia y les dijo que tenía una alumna que deberían leer. Ahí empezó todo.

Sin embargo, estudió Veterinaria.

También era mi vocación. Mi escritura no existiría sin la mirada de mi trabajo como veterinaria. No se pueden separar. Mi trabajo sirve para mejorar y dignificar el trabajo de las personas del campo, en especial de los pequeños proyectos. Si no fuese veterinaria no escribiría o escribiría diferente. Mi trabajo tiene una parte cultural también, de recopilar vocabulario, de ver la cultura que hay detrás del animal, historias de vida de los ganaderos... y mis libros, tanto ‘Tierra de mujeres’ como ‘Almáciga' vienen del mundo rural.

Y tiene otro en el horno.

A final de mes sale ‘Fuego la sed’, con La Bella Varsovia. Es poesía en la que se aborda la emergencia climática, que habla de aprender a amar de nuevo los paisajes en los que me crie, totalmente diferentes por ese cambio climático. Los animales y el territorio hablan.

¿Poesía o prosa, en que género está más cómoda?

Son registros diferentes. Es lo que me pide la palabra, el libro me lo va diciendo. Cuando escribo poesía necesito otros tiempos, quietud, calma... Precisé siete años para cerrar este nuevo libro y lo hice gracias a las residencias artísticas. Primero en Baviera en 2021, después en dos quincenas en el Pazo de Tor y luego con el programa Escritas no Remoto de la Diputación de Lugo en la Fundación Novoneyra en O Courel.

Ganar el Julio Camba fue un honor y me hizo sentirme un poco más gallega"

El artículo ‘Escoitar os mortos’, publicado en La Vanguardia, le ha valido el premio Julio Camba.

Mi pueblo es uno de los más despoblados de Andalucía pero viven 700 personas. Cualquier novedad te enteras en la calle, en la tienda... Cuando llegué a casa de mis suegros en Monforte y a la hora de comer vi que se paraba la vida para escuchar las esquelas en la radio, me impresionó. Me impactó pero también me pareció bonito, cómo se conserva esa tradición y cómo se le da ese espacio. Además, llevarme el Julio Camba en el primer aniversario de mi empadronamiento en Galicia me hizo sentirme un poco más gallega.

Decía antes que sus obras vienen del mundo rural y, de hecho, se le considera una de sus grandes defensoras. Muy crítica con la imagen que se intentar dar de él.

Me molesta cómo reducimos el campo. O pensamos que es un paraíso, donde hay silencio, no hay internet, y pensamos "qué bien que vamos a desaparecer a desconectar", pero ojo, luego nos molesta el tañido de las campanas o el canto del gallo... O, por otro lado, tiramos de tópico de Las Hurdes y nos creemos que la gente del campo son ignorantes, brutos, violentos ... Pues ni una, ni otra, abramos la mirada.

Hay que repensar el modelo agroalimentario, ¿queremos poner en el centro la vida y el mantenimiento de los ecosistemas o la producción del dinero?

¿Y hay solución para ese medio rural en recesión y ese sector primario estigmatizado?

El sector primario es esencial, pero para que la gente se dedique al sector primario hay que tener apoyo para llevar una vida digna y acceso a la tierra, especialmente para los pequeños productores, que se encuentran con la mismas leyes que las de los proyectos industriales. No es normal que sea más fácil montar una granja de mil gallinas ponedoras que una explotación de 40 cabras de leche. Hay que darle la vuelta al sistema agroalimentario. ¿Qué queremos? ¿Poner en el centro la vida, el mantenimiento de los ecosistemas y los alimentos sanos o la producción del dinero? ¿Queremos un sistema productivo que precariza, enferma, contamina y arrasa el territorio? Aquí en Galicia todavía sabemos de dónde vienen los alimentos, pero en cualquier otros sitio eso ya se ha perdido.

Su otro caballo de batalla es la mujer rural.

Mi madre nació en los años 60, no hace tanto, y a los doce años la sacaron de la escuela. Mi abuela fue dos días a la escuela de analfabetos. Así que cuando me hablan de matriarcado... El matriarcado es un invento que le

viene bien al patriarcado. ¿En algunas casas las mujeres decidían bastante sobre intendencia doméstica? Igual sí, pero ¿a nombre de quién estaban las casas, las fincas, quién cotizaba a la seguridad social?

Muy personal

La primera escritora y la tercera veterinaria de la familia

Siempre digo que si mi madre y mi abuela hubiesen tenido la oportunidad de estudiar probablemente ellas hubiesen sido las primeras escritoras. Y sí, soy la tercera veterinaria pero la primera mujer. Mi abuelo y mi padre fueron veterinarios. Pero tengo que decir que no sufrí machismo en ese ámbito. Mi abuelo, que era un feminista y el no lo sabía, me llevaba con el al campo y siempre que alguien no me quería dejar hacer algo él decía “la niña puede”. Y mi padre es mi apoyo todavía hoy, siempre me anima a seguir hacia delante. El machismo lo viví luego en la profesión, una vez fui a visitar a un ganadero joven y me preguntó si no venía el veterinario, y tuve que decirle, “vengo yo que soy la veterinaria. Déjame hacer mi trabajo y luego si eso llamas al veterinario”. Fue ese caso puntual, me encuentro más machismo en el mundo cultural.

Un estudio reciente dice que la de veterinaria es una de las profesiones peor pagadas

Una de las peor pagadas y con la mayor tasa de suicidios y problemas mentales. No tanto en veterinarios de campo como en los de clínicas, pero yo tuve compañeros de la Universidad que se han suicidado y otros que lo está pasando realmente mal.