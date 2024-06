María A. Rodríguez: "Me aventuré, me gustaba leer y me quedé la librería"

María de los Ángeles Rodríguez ha regentado 32 años la Librería Papelotes de Monforte. Con el transcurso del tiempo, ella y su tienda se fusionaron hasta el punto que sus nombre se unieron. La mujer es conocida como Mari Papelotes.

¿Cuál es la historia de su librería?

He tenido tres locales. El primero fue en la Rúa Méndez Casal. Cogí el traspaso de la librería, que ya llevaba cuatro años abierta y ya figuraba con ese nombre. El primer local se me quedó pequeño. Luego me fui a la Praza Doutor Goyanes. Era un local muy antiguo y no se adaptaba bien a mi idea. El de ahora, en la Rúa do Comercio, es un espacio grande. El pasado viernes me jubilé. Me toca el tiempo de vacaciones y ahora la librería es de Pablo Méndez Rodríguez. Siempre llevé el local yo sola, hasta el último momento.

¿Cómo nace la idea de tener el negocio?

Siempre me gustaron los libros, leer... y necesitaba trabajar. Me aventuré y decidí quedarme con la librería Papelotes en un año señalado, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición de Sevilla… 1992 fue un buen año.

Durante este tiempo, ¿qué productos ha vendido?

Vendía lo típico que se vende en una papelería. Hacíamos campaña escolar, libros de lectura, prensa, revistas, material y otras cosas como regalos o juegos.

¿Cómo vivió su comercio la llegada de la tecnología?

Cuando apareció el libro electrónico noté un descenso en las ventas. La gente se pasó a ese formato, pero la llegada del covid le devolvió la vida al papel. Durante la pandemia las librerías no cerraron y yo, particularmente, seguí vendiendo libros. También vendía juegos de mesa y otras cosas que utilizaban las personas para distraerse en ese momento. La gente no tenía otra cosa que hacer y leía mucho.

¿Qué futuro le ve a este tipo de comercios?

Siento que la llegada de tiendas online, como Amazon, están quitando ventas al comercio local. Por ello animo a la gente a que siga comprando en estos establecimientos de proximidad. Lo que sí creo es que con la llegada de los nuevos tiempos hay que adaptarse. Creo que los gerentes de los comercios deben adaptarse a las nuevas tecnologías habilitando páginas web. Yo tenía, únicamente, correo electrónico para hacer fotocopias. Las nuevas tecnologías pueden ponerlo todo en peligro para las personas de mi edad que no acabamos de dominarlas. Lo que intenté hacer en todo momento fue tener novedades en mi tienda.

¿Cómo fue la despedida ante su jubilación?

Mi último día fue el pasado viernes. Mis hijas me organizaron una fiesta a la que se acercaron familiares, amigos y otras personas del sector.

¿Qué le gustaría decirle a los clientes que le han acompañado durante estos años?

Me gustaría agradecerles a todos ellos y también a todas las personas que seguirán frecuentando la librería Papelotes.