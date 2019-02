Marem Ladson e Kevin Johansen actuarán no 17º Ribeira Sacra

Kevin Johansen, a ourensá Marem Ladson e Enric Montefusco serán cabezas de cartel do Festival 17º Ribeira Sacra Paisaxe, que este ano celebrará a súa terceira edición entre o 18 e o 21 de xullo. Nas próximas semanas irase desvelando o cartel completo desta edición e continuará a venda de abonos a través de ataquilla. com.

De nai arxentina e pai norteamericano, Kevin Johansen viviu nos dous extremos do continente americano e a súa música nútrese de influencias de ambas as partes. Pop, rock, canción popular latinoamericana e cumbia mestúranse nas composicións dun artista que leva a mestura cultural á súa máxima expresión.

A fusión tamén está presente en Marem Ladson. No ano 2017 dá un paso importante na súa carreira ao gañar o concurso de bandas emerxentes do festival DCode. En 2018 presentou o seu disco de debut homónimo, cheo de cancións pop coloridas con influencias do folk, e xa houbo ocasión de vela no Festival 17º Ribeira Sacra dese ano cando realizou unha actuación sorpresa para un público moi reducido a bordo dun catamarán.

Enric Montefusco foi un dos fundadores e líder da banda barcelonesa Standstill en 1997 e desde a súa desaparición en 2015 xa gravou dous discos en solitario. A súa traxectoria musical caracterízase polo risco e na súa nova etapa en solitario afastouse dos estándares do indie para apostar por un achegamento aos ritmos máis populares.

Ademais das novas confirmacións no apartado musical, nas próximas semanas iranse dando a coñecer as novidades dun programa que ofrecerá de novo concertos na natureza, catas de viños, directos en catamaráns e adegas, visitas guiadas, rutas e cociña de autor no sur da provincia de Lugo.