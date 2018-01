El grupo parlamentario de En Marea ha pedido que la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco sea "una oportunidad histórica", para lo que, han dicho, es necesario que vaya acompañada de "un plan de desarrollo socioeconómico integral de la zona, así como de una estrategia de conservación, estudio y divulgación del Patrimonio". La incoación del procedimiento para la declaración de la Ribeira Sacra como BIC con la categoría de Paisaje Cultural es un paso previo para poder optar a la candidatura como Patrimonio de la Humanidad, ha recordado En Marea, que ha hecho hincapié además en que, para "tener opciones a esta distinción, hace falta corregir déficits estructurales de las comarcas", especialmente en el campo ambiental y de estado del Patrimonio.



Así, y para "integrar de manera real a las comunidades del territorio en el proyecto", En Marea ha pedido la puesta en marcha de forma inmediata de "un plan de conservación, estudio y divulgación del patrimonio natural y cultural a Ribeira Sacra con actuaciones concretas urgentes en valores patrimoniales en peligro, como es el rico patrimonio inmaterial en este territorio envejecido". "La consecución de la figura de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco sería algo muy positivo para la Ribeira Sacra, pues implica que la zona sea declarada de especial protección y que deberá ser conservada como patrimonio común de la humanidad", ha apuntado la diputada Paula Vázquez.



MEDIDAS ADICIONALES. A pesar de la importancia de esta distinción, ha destacado Vázquez Verao, esta "no garantiza la preservación y mejora del estado del Patrimonio de la zona así galardonada" por si sola, si no que es necesaria "una participación activa de la ciudadanía y una implicación efectiva de las distintas administraciones que actúan sobre el territorio". "Se exige un especial cuidado de las administraciones en el caso de la Ribeira Sacra, pues no se trata sólo de un monumento o conjunto patrimonial o de una sola ciudad, sino de todo un territorio con infinidad de patrimonio muy variado, para lo cuál no contamos con sitios semejantes declarados patrimonio de la humanidad en el Estado Español, teniendo que buscar referencias más semejantes en alto Duero, en Portugal, o en Cinque Terre, en Italia", ha recordado.