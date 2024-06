Marcial Novoa: "As orquestras de antes eran moito máis naturais"

A vindeira semana, Marcial Novoa cantará no festival de fin de curso de A Academia de Chantada, onde acode a clase. Tamén vai á Casa da Música. Aos 71 anos e xubilado dende hai dous vive de novo a súa gran paixón, poñerse diante do micrófono. Entre os 23, cando deixou o mundo das orquestras, e os 69, idade na que deixou o mundo laboral, o único xeito de escoitalo cantar era coincidir con el nalgún karaoke.

Cando era novo cantaba en orquestras. Por que o deixou?

Deixeino aos 23 anos, no meu apoxeo. Cantei en orquestras coma Los Arquinos ou Gales de España. Deixeino porque sempre tiven alma de empresario e foime moi ben adicado á calefacción e a fontanería, con moitos empregados. A música gústame moito, pero non lle vía un gran futuro.

Antes de montar a súa empresa, chegou a vivir da música?

Nalgún momento si puiden facelo. Naquela época cheguei a gañar ao mes máis ou menos o equivalente a 5.000 euros de hoxe en día, aínda que nunca me adiquei plenamente á música.

E dende que o deixou ata a súa xubilación non volveu cantar?

Só ía de cando en vez ao karaoke, pero nada máis. Coa miña empresa non me quedaba tempo para máis. Agora, de vello, volvín ás orixes. Xubileime con 69 anos e comecei a ir a clase de canto na Academia e a Casa da Música. Vou ás dúas e os meus profesores son Sandra e André.

Teño entendido que algunha actuación súa hai programada.

Para a semana que vén, no festival de fin de curso da Academia. O director, Marcos, que tamén dirixe a coral polifónica, invitoume a cantar ese día. Fareino se é nun interior, no auditorio.

Que canta Marcial Novoa?

Sobre todo canción española. Gústame moito Nino Bravo, por exemplo, pero tamén Al Bano, que é italiano. Nas orquestras valorábanme moito porque era moi versátil. Sempre había unhas cancións que se che daban mellor ca outras, pero eu adaptábame bastante ben a todos os xéneros, que non é algo que consiga todo o mundo.

Que lle din os profesores e a xente que o escoita cantar?

Cando comecei a ir a clase, os profesores sorprendéronse. A última vez que actuei cantei, por exemplo, o pasodoble 'Campanera' e tamén pezas de Manolo Escobar. Son cancións que xa case non soan. A xente que me escoita adoita pararme pola rúa e felicítame.

Segue indo a ver as orquestras? Que lle parecen as que poden escoitarse hoxe en día en comparación coas da época nas que vostede cantaba?

De cando en vez vou, si. E hai algunhas que me gustan, pero as orquestras de antes eran moito máis naturais. Agora é todo moi artificial. Das actuais, que tocan hoxe en día polas verbenas, pode que a que máis me guste sexa a orquestra Los Satélites.

Non lle gustaría subir de novo con algunha delas aos escenarios?

A esta idade xa... Teño 71 anos e non o vexo viable. Gústame o que estou facendo, que é ir a clase, asistir a algunha audición que outra e dar algún concerto.