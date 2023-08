En marcha el proceso para ampliar en 16,5 hectáreas el polígono monfortino

El proceso de ampliación del polígono industrial de O Reboredo está en marcha. El proyecto del Ayuntamiento contempla un incremento de la superficie urbanizable de 164.846 metros cuadrados, casi 16,5 hectáreas, lo que supondrá un crecimiento del 44,5% respecto al terreno actual, de 164.846 metros cuadrados.

El alcalde de Monforte, José Tomé, explicó este sábado que dicha ampliación se llevará a cabo por la parte noroeste e incluye alguna parcela más que se adquirirá durante el procedimiento.

El regidor fijó como clave "o éxito de promoción e venda" de las fincas existentes, que llevó al Ayuntamiento a solicitar a la Diputación la cesión de las parcelas compradas en su día para que se implantase la empresa Pacadar. El organismo provincial ha aceptado la operación, gratuita, a cambio de que los terrenos se destinen a fines industriales.

La administración municipal convocó igualmente un concurso para proceder a la redacción de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento y del plan parcial del polígono industrial de O Reboredo, adjudicado a la empresa Oficina de Planeamento, S.A. por 204.490 euros.

El contrato se firmó el 13 de diciembre de 2022 y el pasado 31 de julio, la compañía envió un borrador del plan conformado por dos documentos. En uno se detalla la memoria justificativa y en otro, un informe ambiental estratégico. En ambos se detalla la situación de partida y la propuesta de futuro, además de incluirse modificaciones en el actual polígono no reflejadas documentalmente.

Siguientes pasos. La junta de gobierno del pasado día 14 aprobó el proyecto y la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta lo recibió el miércoles.

Tomé apuntó que este órgano debe tramitar el planeamiento urbanístico y recabar los informes sectoriales que sean necesarios, dado que la ampliación implica un cambio normativo de 16,48 hectáreas, un 0,08% de la superficie del término municipal.

Por otro lado, el alcalde destacó la presencia en el entorno del regato do Carballo, con una policía de cauce de cien metros que limita el crecimiento del polígono hacia el lado en cuestión. "Plantexamos unha reorganización xeral das zonas verdes, que permita unha correcta utilización de solo industrial e ao mesmo superar as esixencias de espazos verdes", señaló Tomé, quien anunció una "zona ampla de esparcemento entre as traseiras da nova rúa e o cauce do Carballo".

El regidor concluyó que el borrador contempla el posible cambio de ubicación de zona verde por ampliación de área industrial y varía la posibilidad de superficie para usos deportivos y nuevas vías con el fin de conectar el actual polígono con la posible ampliación. "Temos solicitado que sexa acometida polo Sepes, o que permitiría a comunicación por tres lugares diferentes", subrayó Tomé.

Un polígono «aínda máis atractivo»

José Tomé aseguró que estas actuaciones garantizan un polígono industrial "aínda máis atractivo, con máis solo industrial, máis oportunidades, mellor comunicado e con mellores servizos para a implantación de empresas e a xeración de riqueza e postos de traballo". El alcalde apuntó la mejora y promoción del parque de O Reboredo como "un dos piares da miña acción de goberno dende que cheguei á alcaldía".



Otras actuaciones La carretera provincial que conecta Monforte con el polígono, la LU-P-3205, está siendo sometida a reformas por 315.000 euros. A esta obra hay que sumar la nueva vía de medio kilómetro en la zona oeste –cuya construcción costó al Ayuntamiento 235.627,16 euros– y la adaptación de una nave industrial como sede del primer vivero de empresas, que supuso 235.913,45 euros procedentes de las arcas municipales.



Inversión total

Tomé situó en más de 1,1 millón de euros la inversión en el polígono desde 2016 (cuando entró como alcalde) y 2022. También habrá nueva depuradora por cinco millones de euros.