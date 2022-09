Marcelino I, viticultura heroica desde un lugar privilegiado

A diferencia de muchas bodegas de la Ribeira Sacra que continúan una tradición familiar en muchos casos centenaria, Marcelino Álvarez empezó de cero. Se enamoró de la viticultura hace casi un cuarto de siglo y comenzó a comprar viñas en la subzona de Amandi con la idea de, unos años después, comercializar sus propios vinos.

En este lugar, donde la viticultura es heroica, también lo fue el comienzo de esta bodega. Marcelino señala que fue aprendiendo el oficio "pouco a pouco" y descubriendo todo lo necesario para, en el año 2000, poner en marcha su bodega Marcelino I.

Elabora un único vino, un mencía joven, lo que le permite esmerarse y concentrar todos sus esfuerzos en esta referencia. Y no es para menos, porque este vino requiere una dedicación absoluta, ya que la mayor parte de las uvas con las que está elaborado proceden de la gran viña que tiene Marcelino Álvarez en San Pedro de Amandi, a orillas del río Sil.

Son 3,5 hectáreas de viñedo con pendientes que alcanzan el 70% en un paraje de postal y que deja impresionado a más de uno. "Por aquí pasa a miúdo o tren turístico e sempre paran contemplar a viña, que está nun lugar privilexiado", cuenta Marcelino, que presume de su finca y de los elementos con los que cuenta, como los muros centenarios de cada uno de los estrechos bancales.

Viña de Marcelino I en San Pedro, a orillas del Sil. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

Es un lugar privilegiado a nivel paisajístico, pero también de cara al cultivo de la uva, "porque aquí as cepas non precisan moitas mans de sulfato e as vides non son propensas a ter enfermidades, pois hai moita pedra e pouca terra", explica el propietario de Marcelino I, que elabora entre 20.000 y 25.000 botellas por cosecha. Sin embargo, reconoce que la pandemia frenó su crecimiento, ya que los vinos que produce se venden sobre todo en establecimientos hosteleros de toda Galicia y también de Madrid.

Su vino mencía con garnacha demuestra gran tipicidad, es completo y redondo. Marcelino cuenta que desde el primer momento tuvo una buena acogida, a pesar de que los comienzos de la bodega no fueron fáciles al tener que empezar el proyecto desde abajo. "Daquela os viñedos eran baratos, pero se non chega a ser polos meus amigos, que me botaron unha man para varias cousas, e polas axudas non chegaría a nada", reconoce este viticultor.

En su bodega del lugar de A Carqueixa, en Sober, también embotella licores y cuando no está con el vino o atendiendo sus locales de hostelería se dedica a la apicultura. Explica que posee varios cientos de colmenas repartidas por la Ribeira Sacra. "Compaxino ben o viño e o mel, son as miñas grandes paixóns", señala Marcelino, que estos días está "sacando o mel, pero xa coa vista posta na vendima".

VENDIMIA. Espera comenzar a recoger la uva el 16 o el 17 de este mes y cuenta con la tranquilidad «de que a uva está sana». Asegura, eso sí, que en algunos puntos de su extenso viñedo de Amandi ya nota un descenso en cuanto a cantidad como consecuencia del granizo que afectó a determinados terrenos en la ribera del Sil.

El trabajo en la viña de Marcelino I es complicado por la pendiente. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

Más le preocupa encontrar personal adecuado para una viña tan complicada como la suya, de la que salen unos vinos que considera muy baratos con respecto a tiempo y esfuerzo que es necesario invertir para elaborarlos.

De cara al futuro, Marcelino no descarta ir ampliando su viña poco a poco, pues junto a ella hay terrenos que en su día estuvieron repletos de cepas. «Os muros dos bancais que hai abandonados por esta zona están intactos, só hai que limpar a maleza e plantar. Como moito algún precisará pequenos arranxos», indica