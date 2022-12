Os veráns na aldea son un recordo difícil de esquecer. Tanto é así que, sumados ás ganas de contarlle ás netas como cambiou o lugar onde foi feliz, levaron a Xerardo Rodríguez Arias, controlador aéreo xubilado, a escribir un libro que será presentado o vindeiro xoves na casa da cultura de Quiroga e onde radiografía con detalle Bendollo e arredores.

Cal é a súa relación con esta aldea quiroguesa?

Nacín en Castellón, crieime en Monforte, logo marchei para Barcelona e agora vivo en Compostela, onde traballei como controlador aéreo. Pero os veráns da miña infancia en Bendollo e, sobre todo, o contacto cos meus avós marcáronme moito. Podía ir a miúdo porque ao ser fillo de ferroviario tiña gratis o tren, que foi un servizo que supuxo un antes e un despois para a zona. Agora manteño unha casa alí e vou cando teño oportunidade.

Como xurdiu a idea de escribir Bendollo, sempre na memoria?

Nun primeiro momento era como unha pequena árbore xenealóxica que comecei a elaborar para falarlle ás miñas netas das súas orixes. Despois intereseime nun erro toponímico –nas cartas aparecía Bendollo de Feais, en lugar de Bendollo– e comecei a afondar. Cando me din conta estaba metido en algo máis que un asunto familiar. O resultado é un libro que comeza cunhas aproximacións históricas dende o megalitismo e que fai especial énfase no século XX.

E como foi cambiando Bendollo dende que vostede o recorda?

Cambiou en moitos aspectos. En canto ao hábitat, non hai máis que ver fotogramas do voo americano de 1956, cando non había ningún terreo a monte arredor da aldea e as casas estaban moito máis concentradas. Tamén cambiaron as relacións sociais, perdeuse moito asociacionismo.

Ao igual que o resto de aldeas de Quiroga, Bendollo foi perdendo moita poboación.

Si, chegou a ter 400 veciños a finais do XIX e principios do XX e agora quedan algo máis de 20, aínda que este número medra moito durante o verán.

A que se debeu isto?

Nos dous primeiros decenios do pasado século houbo moita emigración, pero foi temporal e sobre todo a Estados Unidos. Nos sesenta, en cambio, foi a Europa e moi diferente: quedaron aldeas baleiras logo da repoboación forestal. Só de Bendollo puideron marchar unhas 90 persoas, sobre todo a París, e os que volveron fixérono logo de se xubilar.

Que supuxo o regreso dos emigrantes de Bendollo que marcharan cara aos Estados Unidos?

Traían outra forma de ver a vida e un espírito reivindicativo. Se nas faenas do campo era imprescindible a axuda de familiares e veciños, cando volveu esa xente reforzáronse moito eses lazos.

Canto tempo leva co libro e como desenvolveu a investigación?

Comecei hai seis anos e supúxome percorrer varios arquivos. A primeira e a segunda parte beben de traballos bibliográficos e a que aborda o século XX consta de testemuños de xente maior que recollera en Bendollo en 1986 para un traballo, de novas achegas e de moitas fotografías.