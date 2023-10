Manuela Sáez: "Llevo 45 años estudiando al conde de Lemos, es como si lo conociera"

La historiadora Manuela Sáez acaba de presentar la publicación de un doble volumen titulado Vida y obra del VII conde de Lemos, donde, tras un meticuloso proceso de investigación a lo largo de varias décadas, aborda la extensa trayectoria de quien fuera una de las figuras más relevantes de su ciudad, Monforte de Lemos.

¿Cómo fue el acto de presentación de su última obra?

¡Muy bien! Estuvo el duque de Alba y fue un acto precioso. Hablaron Manuel Arias, jefe de Escultura del Museo del Prado; José Manuel Cruz, catedrático de la UCM; y Francisco Rodríguez, presidente de Hércules Ediciones; y todos alabaron mucho el libro.

¿Cómo se sintió al presentar su obra en un lugar tan emblemático como el Palacio de Liria?

¡Muy bien! Me hacía muchísima ilusión presentarlo allí. Yo iba mucho al archivo, que no se ubica en una estancia tan hermosa como aquella en la que tuvo lugar el acto, pero que estaba al lado; y por eso me emocionaba especialmente presentar el libro allí.

¿Cuándo comienza su relación con el actual duque de Alba? ¿Cómo es él en el trato personal?

Comenzó cuando le envié mi anterior libro, sobre coleccionismo, que le gustó mucho. Este último también le encantó. Por eso le pedí hacer la presentación en el Palacio de Liria y me dijo que sí, que encantado, que ellos se encargaban de organizar lo que hiciera falta. Es un señor muy agradable. Para el duque de Alba, sucesor del conde de Lemos, debió ser muy importante esta publicación. Yo creo que sí; creo que le gustó mucho.

¿Por qué a usted le interesa tanto la figura del conde de Lemos?

¡Porque yo soy monfortina! Y, claro, siempre había oído hablar del conde de Lemos; algo que ahora no sucede, porque cuando di una conferencia a los chicos de bachillerato de Monforte, me decían: "¡Ah! ¿Pero que aquí hubo algún conde?". Su figura es muy poco conocida en Monforte.

Está tan convencida de ello que lleva años reivindicando una calle con su nombre en Monforte.

¡Sí, sí! Tengo hasta la calle elegida (risas). Y lo voy a decir ahora: es la calle de El Comercio.

¿Por qué esa?

Porque esa no le quita el nombre a ningún otro personaje; es ideal.

¿Cuál cree que es el motivo que ha llevado a las autoridades actuales a no reivindicar al conde?

Bueno, ahora parece que se está poniendo algo más en valor su figura, no hay más que ver que el alcalde fue al acto; y en Nápoles, cuando se hizo el busto del conde de Lemos, estaba allí la teniente de alcalde. El problema es que en los colegios no se enseña la figura del conde. Deberían hacerlo aunque fuera solo un día.

Para escribir esta obra ha llevado a cabo un amplio proceso de documentación.

Sí, de hecho llevo estudiando la figura del conde 45 años, yendo a todos los archivos y recogiendo toda la información que encuentro en Italia y en España.

¿Qué ha descubierto sobre él que no se esperaba? ¿Qué le ha sorprendido?

Era un hombre muy culto, amante de las letras, de la política... y cargó con la gran responsabilidad de ser presidente del Consejo de Indias.

Usted dijo alguna vez que le había conmovido su calidad humana.

Sí, porque él era un hombre que se preocupaba mucho por sus sirvientes. Cuando hizo el viaje de los 80 días alrededor de Galicia, dijo que si alguien de su gente enfermaba, que se lo comentaran a él, que la persona enferma estaría más tranquila si él lo sabía.

Seguro que también ha tenido la posibilidad de descubrir aspectos muy personales...

¡Por supuesto! En el Palacio de Liria se encuentra archivada toda la correspondencia que él mantuvo con sus padres. Ahí he leído sobre la época en la que el padre estaba en Valladolid y la madre en Monforte con los hijos, y se escribían acerca de sus preocupaciones más cotidianas.

Es acceder a escenas muy íntimas. De algún modo debe sentir como si hubiera conocido al conde en persona.

¡Sí, sí; efectivamente! Tras 45 años de estudio, siento como si lo conociera. Lo que pasa es que mucha gente no investiga porque es una labor muy ardua, pero es muy gratificante.

De todo lo que ha investigado sobre él, se interesó especialmente por su conexión con Nápoles, ¿por qué?

¡Es que él fue virrey de Nápoles! Ese era uno de los cargos más importantes que había; era el representante del rey allí.

¿Por eso ha viajado usted tanto al sur de Italia?

Sí, he viajado hasta allí para recorrer sus pasos y para estudiar el arte que allí dejó. Ahora viajo para presentar este nuevo libro y dar una conferencia.

Después de 45 años, ¿siente que ha llegado la hora de abordar la vida de otros personajes?

¡No, no; aún tengo mucho pendiente! Por ejemplo, todo el gasto que tuvo el personal en Nápoles en aquellos años. O sea que cree que todavía puede salir algún libro sobre el conde de Lemos. ¡Espero que sí! (risas). Es que el conde de Lemos abarca mucho, porque no solo es él, es toda su familia. Es su relación con las Indias, con Italia... ¡Todo! Por ejemplo, el décimo conde fue virrey de Perú; el octavo, embajador en Roma y virrey de Sicilia; el sexto, virrey de Nápoles; el cuarto, embajador de Roma...

Es apasionante porque, a través de ellos, puede conocer la historia de múltiples lugares del mundo.

¡Claro! ¡Es que el legado de esta familia da para otros 45 años de estudo! (risas)