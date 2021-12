O alcalde de Chantada traballa coa vantaxe que dá a seguridade nun mesmo. Di que aínda ten moito que sachar e, como bo viticultor da ribeira, non se acovarda ante as costas arriba.

Que ten estes días entre mans?

Estamos repartindo entre os veciños 2.000 bonos de 25 euros para mercar no comercio local e axudar así a sobrelevar a crise que provocou a pandemia. Antes tamén houbo axudas de 1.000 euros para 68 establecementos e unha partida de 50.000 para emerxencia social. Nestes momentos hai que axudar a quen o necesita.

Nótase moito a crise económica da pandemia?

Bastante. Dende a feira do viño do 2020 todo foi en picado, aínda que parece que a cousa vai a mellor.

Polo menos a Ribeira Sacra beneficiouse da cara boa do confinamento, que foi a ansia da xente polo aire libre, polo ocio verde.

Si, recibimos turistas en cantidade e de Chantada van encantados porque é un lugar moi agradable.

Acaban de recibir un premio polos seus xardíns no concurso Vilas en Flor. Supoño que agora a xente valora máis estes espazos.

Si, xa recibimos en varias ocasións a maior distinción. A OMS recomenda ter nove metros cadrados de zona verde por habitante e en Chantada hai 40. Levamos dúas décadas coidando este aspecto.

Hai moito que pasear por aí.

Ver as igrexas de Santa María de Pesqueiras e de Santa María de Nogueira é motivo suficiente para visitar Chantada. Xa non falo do resto dos monumentos, da ribeira, do viño, do Entroido...

O concello merece unha visita, pero que tal para vivir?

Merece a pena porque temos un entorno marabilloso. Estamos no corazón de Galicia, unha terra onde se colleitan froitas e viños extraordinarios. Temos un polígono industrial moi activo e, sobre todo, con moita conciencia ecolóxica. Nel prodúcense sidra, galletas, procésanse castañas... todo ecolóxico. Quen queira traballar en Chantada, case seguro que atopa onde. Nas explotacións agrarias, seguro.

O agro segue a ser un nicho de negocio por explotar?

Temos castañas, noces e cereixas que incluso veñen antes de tempo polo clima favorable. Froitas e verduras moi boas, pero apunta mal porque non somos capaces de asentar poboación nova que coide das hortas da ribeira.

Por que?

Porque para que o traballo da terra compense hai que buscar un valor engadido para os produtos. Horta hai cada vez menos e as viñas seguen activas grazas a unhas cantas adegas que as alugan ou as compran porque cada vez son menos os veciños que as traballan.

Hai algún proxecto viable con expectativas de emprego?

O propietario do grupo Hotusa, que ten máis de 200 persoas traballando nas súas oficinas en Chantada, ten outro proxecto para un complexo de 15.000 metros cadrados que incluiría oficinas, hotel, edificios para formación e unha gardería en convenio co Concello. É un acordo que xa tiña que estar asinado se non fora pola pandemia. Depende da iniciativa privada, pero por nós non vai quedar.

Quen cree emprego atopará unha alfombra vermella en Chantada.

Si. De feito, acabamos de investir 1,5 millóns de euros para mellorar o abastecemento enerxético do polígono industrial, con sete quilómetros de cableado soterrado que asegura o bo suministro incluso para tres ampliacións do parque.

Hai algo que lle gustaría deixar encamiñado antes das eleccións?

A modificación do PXOM. É un tema que nos dá dor de cabeza. E tamén temos compradas dúas casas, unha en Formoso Lamas para reubicar a biblioteca e outra na praza do Cantón para servizos municipais. Estamos proxectando a restauración, que custará preto de millón e medio de euros.

E vai optar á reelección?

A min gústame a política e estaría disposto a seguir se vexo os meus compañeiros animados e os veciños contentos.

Xa concorreu con distintas siglas e sempre con bo resultado. Cal é a chave do éxito?

Cunhas siglas que te avalen tes medio camiño feito, pero eu tamén fun elixido como independente. Faríanme falta outras dúas vidas para pagar o que me leva dado o pobo de Chantada. O segredo é ser bo veciño e igual que os demais, que non se che suba o orgullo á cabeza. E, por suposto, traballar para mellorar a calidade de vida da xente.

E afaise en Madrid?

A vida no Senado é moi agradable e por parte dos compañeiros todo son facilidades para traballar. Se na oposición é agradable, doume conta de que se gobernásemos sería unha marabilla porque podería sacar adiante máis cousas.



Con tanta actividade pouco tempo terá para o ocio.

Estraño moito as verbenas. Bailar encántame, é un exercicio extraordinario. Entón hai que recuperar as festas canto antes. Nos presupostos do 2022 haberá unha cifra importante para as festas de agosto. Espero que a situación mellore e poidamos investir ese diñeiro en celebracións.



Contan por aí que é bo xogando ás cartas. Sempre ten un as na manga?

Gústame xogar ao tute, pero ás veces toca gañar e outras perder, aínda que só sexa unha comida ou os cafés.