Manuel Gago: "A gastronomía é a parte central do patrimonio"

É doutor en Ciencias da Información pola USC, onde forma os estudantes en ciberxornalismo. A súa carreira está chea de traballos de divulgación histórica e científica, con espazo para a gastronomía. E aí, por suposto, incluíu o caldo de ósos logo de descubrilo hai dez anos en Casa Descalzo.

Que significa para vostede o caldo de ósos de Taboada?

Emocionalmente resúltame bastante interesante. É unha variante dos cocidos que non coñecía e que descubrín no propio territorio, hai dez anos, cando non tiña moita sona fóra das comarcas onde se elabora. É un prato estacional, que non hai todo ano e que resume a esencia dunha vella cociña. Son desas receitas que nos devolven ás matanzas e ás grandes comidas nas casas, a historias que é necesario viaxar para coñecer, porque non todo está nas pantallas, na televisión ou nas redes sociais.

Onde probou por primeira vez o caldo de ósos?

En Casa Descalzo, nunha época na que a cociña contemporánea estaba moi arriba. Casa Descalzo representaba a outra parte da cociña galega que non se lembraba, de ferro e potas dispoñibles para que a xente vira o que había nelas. Fun con amigos e lembro que na habitación do lado había uns curas comendo carne de caza. Parecía que estabamos nun libro de Cunqueiro.

Considera a gastronomía parte do patrimonio?

A gastronomía é o elemento central do patrimonio. Normalmente, ao falar de patrimonio pensamos en inmobles, pero o que proporciona unhas experiencias únicas, inmateriais e efémeras é a gastronomía, porque contén toda a cultura, o territorio. Explica como a xente prepara os pratos. Ademais, son cociñas para grupos, que non teñen moito sentido para unha ou dúas persoas. Falan de celebracións.

Falaba antes de estacionalidade.

A cultura galega está baseada nas estacións, que cambian e teñen marcos de celebración. Outro factor importante é que a gastronomía é un pegamento da sociedade. A través da cociña xéranse vínculos, acádanse acordos, límanse diferenzas e póñense vidas en común. É moi interesante esa comida chamada de lume manso que require de tempo para ser consumida e obriga a falar e compartir.

En que punto se atopa para vostede a cociña galega?

Pasa algo curioso. Nos últimos anos está en auxe a cociña tradicional, de lume manso. O cocido, por exemplo, ten un éxito enorme. A xente deixou de preparar estes pratos na casa e por iso vai aos restaurantes comelos, para atopar algo que estamos perdendo polo acelerado ritmo de vida que levamos e do tipo de alimentación. Sentimos a nostalxia dun pasado que nos facía felices.

Como recomendaría a alguén a Festa do Caldo de Ósos?

Paga a pena probar partes do porco nada frecuentes nos cocidos hoxe en día. Son sabores non habituais, pero cun intenso carácter e personalidade. Así descubrimos tamén como facían as celebracións os nosos devanceiros.