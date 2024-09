Manuel Eiriz: "O peregrino do Camiño de Inverno busca a soidade, a esencia"

A asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra (tamén chamada Camiño de Inverno) celebra 25 anos de vida.

Levan varios meses de actividades.

En xuño organizamos unha mesa redonda con xente que estivo moi implicada na oficialización da ruta. Foi un acto en Diomondi, no albergue que leva o nome de Aida Menéndez, que rematou cun xantar para 150 persoas. O domingo tivemos o concerto de Rosa Cedrón na igrexa da Nosa Señora da Antiga que terminou cunha gran ovación.

Nomeou agora a Aida Menéndez. Canto a botan de menos?

Isto é existe gracias a ela e o Camiño de Inverno é o que é polo seu esforzo. Agora toca seguir traballando para estar á súa altura.

Quédalles programación antes de que remate o ano?

Quedan cousiñas. Temos unha andaina o domingo ao longo dun tramo do Camiño Sanabrés pero, se cadra, o máis especial que nos queda é a andaina escolar. Será a primeiros de outubro e o ano pasado participaron 1.800 nenos e nenas. É especial porque nestas cousas é onde se fai canteira e onde se transmite ás vindeiras xeracións a importancia do Camiño e do patrimonio. Serán nove quilómetros entre Cereixa (A Pobra do Brollón) e Monforte.

Cal é a relación con outros colectivos?

É moi boa. O 13 deste mes xuntámonos tres asociacións do sur de Lugo nunha actividade en Sarria e seremos unhas 400 persoas.

A asociación é agora menos reivindicativa?

Son momentos distintos. Antes o prioritario era conseguir a oficialidade. Unha vez que temos iso, agora o noso traballo é divulgar a ruta por calquera sitio ao que imos. Este ano viaxamos a Portugal e Rumanía e neses dous lugares mantivemos encontros e fixemos contactos para dar a coñecer o Camiño de Inverno. Cremos que a ruta xacobea pode ser un gran apoio para unha área coma a Ribeira Sacra. É un recurso económico máis que pode axudar a fixar poboación e a preservar o noso patrimonio.

Hai datos sobre o número de peregrinos que usan este traxecto?

É moi complicado dar unha cifra porque se selan credenciais en moitos lugares. Pero o que sí sabemos é que cada ano se multiplica ese número. Do ano pasado a este cremos que houbo catro veces máis peregrinos pola nosa ruta. Tamén sabemos que é un camiño con moita marxe de crecemento e moi boas expectativas.

Cal é o perfil dese peregrino?

É o peregrino que escapa da masificación doutras rutas máis consolidadas como pode ser o Camiño Francés. Dalgún xeito podemos dicir que é o peregrino máis anténtico que busca a soidade, o recollemento, coñecerse mellor interiormente e que apreza moito a comuñón coa natureza.

Como está a saúde das asociación?

Pasamos un bo momento. Apuntouse un número importante de xente nos últimos tempos e estamos nos 400 socios reais, que pagan unha cota de 30 euros anuais.