Manuel Corral Vide: "Busco lo simple. El plato es la estrella, no el cocinero"

Cocinero, escritor, periodista, escenógrafo... ¿Qué le queda por hacer a Manuel Corral Vide?

Diría que tener la posibilidad de editar mi poesía completa y alguna novela inédita, ofrecer alguna conferencia o charla en mi tierra, son asignaturas pendientes.

¿Qué es para usted Quiroga?

Quiroga es el puerto mágico, donde atraca y parte día tras día mi cordón umbilical, lo que me mantuvo atado al origen y fortaleció mi identidad en la diáspora. Ansío en el futuro pasar más tiempo en mi tierra natal. Por suerte, internet me permitió estar en contacto con mi sobrina María Rodríguez y con muchos amigos de la zona.

Usted llegó a vivir en Espandariz de niño, ¿cómo recuerda aquella marcha a Buenos Aires?

Recuerdo Espandariz, San Clodio, Quiroga, Monforte. Sin embargo, si bien tengo presente las fotos y trámites, el embarque y el viaje a Buenos Aires, hay un espacio vacío en los primeros años en Argentina. La decisión de emigrar fue para mí, a todas luces, traumática, incomprensible. Eché de menos la casa de Romariz donde nací, el Sil, los montes y el aire. Extrañé todo porque los primeros años aquí fueron muy difíciles, un exilio forzado a los ojos del niño que fui.

Además de en Buenos Aires, vivió en otros puntos de Latinoamérica. ¿Qué huella le dejaron?

Viajé por Chile, Perú, Ecuador, entre otros paÍses, y me radiqué en Colombia, donde nació mi hija Ximena, y trabajé en Colcultura, el teatro Colón de Bogotá, como escenógrafo y productor, además de exponer mis obras como artista plástico. Fue muy enriquecedor. Viajar desde Buenos Aires a otros países hispanoamericanos, en aquella época, era descubrir una cultura muy rica, la cosmovisión de los pueblos originarios, encontrar y convivir con gente maravillosa, hospitalaria y solidaria.

De las profesiones que desarrolló a lo largo de su vida, ¿qué queda en el Manuel Corral Vide actual?

Desde lo personal, entiendo que en todas las profesiones que desarrollé el foco estuvo puesto, y está, en la cultura y la identidad de los pueblos, comenzando por el propio. Pienso que nadie puede comprender la cultura o cocina ajena, si no conoce la suya. No me gusta autodefinirme, pero soy, sobre todas las cosas, un gallego apasionado por la cultura, esencia de laO humano.

¿Qué peso tiene Galicia en su cocina, en sus ingredientes, en sus técnicas?

Sin duda, aunque con esposa (Alicia), dos hijos argentinos (Natalia y Emanuel), una (Ximena) colombiana, y un amor profundo por Argentina, mis raíces gallegas se mantienen firmes. La cocina gallega es la que mamé desde niño, sus sabores y aromas, y es la misma que se hizo en casa desde la llegada al país de acogida. Mi cocina se caracteriza por el respeto al producto, su textura, aroma, punto exacto de cocción, sin enmascaramientos ni salsas o cremas excesivas. Buscar lo simple en cada plato para que triunfe la materia prima. El plato es la estrella, no el cocinero.