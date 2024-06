Maloma, el tercer poemario del monfortino Carlos López

José Carlos López Valcárcel (Monforte 1971) insiste en que no es poeta, explica una y otra vez que simplemente es un gran aficionado a la poesía que le gusta hacer sus propias composiciones sin más ambición que la de reflexionar sobre la realidad y motivar un poco al lector para que también lo haga.

Pero la realidad es que desde el 2016, cuando nació su hija Martina y este monfortino empezó a guardar sus poemas para que algún día ella los leyese, López ha publicado tres poemarios.

En 2019 llegó Humanidades Desnudas, con 106 composiciones de carácter intimista y que salió a la venta con el amparo de la editorial Olé Libros. En 2021, José Carlos López apostó por la libertad que da la autoedición y publicó El olor de las sombras y ayer mismo presentó en el Casino Ateneo de la ciudad del Cabe, Maloma, su tercer poemario. "También autoeditado porque me gusta decidirlo todo de principio a fin, los poemas que incluyo, los que dejo, el título, la portada...", afirma.

Precisamente, tanto en el título como en la portada la protagonista es su hija. El título está formado por las iniciales del nombre y los apellidos de la niña. La portada es un dibujo lleno de color y animales que la pequeña hizo en la fiesta de fin de curso del colegio.

Pessoa o Lou Reed, en algunas de las composiciones

Maloma comprende 67 poemas, "sencillos, dirigidos a todo el público, a la gente acostumbrada a leer poesía, pero también a los lectores menos habituales de este género", expresa el autor.

Cuatro de las composiciones están dedicadas a su hija y en el resto se abordan de forma sencilla cuestiones como el amor de pareja o la realidad social actual.

Además, es habitual que en los libros de este autor que se cuele algún personaje que cobra vida en las composiciones y en esta obra lo hace un heterónimo de Fernando Pessoa. También lo hace el legendario rockero Lou Reed con el grupo The Velvet Underground y algunas de las personas vinculadas a aquel universo como el artista Andy Warhol.

Pero volviendo a Pessoa, explica Carlos López que es uno de los autores de los que más obra leyó, de ahí su aparición en los textos, pero matiza que "si hablamos de poeta de referencia, el mío es Benjamín Prado".

Otro de los poemas lleva el título de Cuerdas el mismo que el cortometraje que lo inspiró. Cuando José Carlos López vio el cortometraje del cineasta Pedro Solís inspirado en su hijo Nico y en la enfermedad que éste padecía, algo le removió por dentro y lo plasmó en un texto.

Un poeta extrovertido y bromista

El autor de Maloma considera que su tercer poemario sigue la línea de los anteriores, aunque admite que hay cierta evolución sin renunciar a la sencillez que le caracteriza.

Añade que no es un escritor profesional y que una de las cosas que lo denotan es que precisamente no es organizado ni disciplinado en la escritura.

"Escribo cuando puedo, en mis ratos libres y cuando veo o me llega algo que me toca y me apetece plasmar. Puede ser en un papel o en el bloc de notas del móvil", cuenta. "Tampoco doy el perfil de poeta. La gente tiene una imagen mental de los poetas como gente serie, introvertida, tímida e incluso un poco entristecida. Yo soy todo lo contrario: extrovertido, me gusta hablar y soy hasta bromista, por eso a la gente le chocó que escribiese poesía", añade.

Cuando en 2019 sacó su primer poemario pocos se imaginaban que este agente de la Guardia Civil escondiese un poeta dentro, ahora sus allegados ya se han acostumbrado.

Muchos amigos y vecinos le acompañaron en la presentación de Maloma —son las presentaciones y el trabajo de promoción el que menos cautiva a este autor de todo el proceso de poner un libro en el mercado— y entre esa gente que acudió a arroparle estaba la poeta Olga Novo, quien presentó el acto. Insiste López en que él no es "poeta profesional", pero algo especial debió de ver en su obra Olga Novo para respaldarle.

Mientras el lector se acerca a Maloma, Carlos López ya piensa en nuevas obras y, quien sabe, igual se anima con un relato.