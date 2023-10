Os máis pequenos lanzáronse ao Camiño

Máis de 1.600 pequenos peregrinos percorreron diversos treitos do Camiño de Inverno no día de onte. Foi a sexta edición dunha andaina organizada pola asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra coa fin de divulgar a ruta xacobea que transcorre pola comarca entre os máis cativos e cativas.

Foron 14 os centros educativos da Ribeira Sacra que responderon á chamada do Camiño. Debutou o colexio San Tomé do Carballo de Taboada, o resto xa participaran nalgunha ocasión no evento.

Un axente supervisa a andaina. A.CORTIÑAS/M. PIÑEIRO

De Monforte acudiron o Plurilingüe (máis coñecido coma colexio Novo), os Escolapios, A Gándara, o Torre de Lemos, o Infanta Elena, o Ferroviario, os institutos Daviña Rei e Río Cabe e a Escola Oficial de Idiomas.

A eles uníronselles o colexio de San Clodio (Ribas de Sil), o Virxe do Carme (Sober), o Dr. López Suárez (Escairón) e o Xoán de Requeixo (Chantada).

Entre todos estes centros de ensino sumaron uns 160 docentes. O evento tamén foi posible grazas á colaboración dunhas 30 persoas voluntarias, ademais da Policía Local de Monforte de Lemos e a Garda Civil, que acudiu coa oficina móbil de atención ao peregrino (Omap).

Os estudantes de secundaria comezaron o seu percorrido en Cereixa (A Pobra do Brollón). Foron os que máis camiñaron, pois fixeron un total de nove quilómetros. Os alumnos de primaria deron inicio á súa ruta xa en Monforte, en Reigada. Anduveron 4,5 kilómetros. Os máis pequenos, os de educación infantil, saíron do monte de San Vicente e trasladáronse apenas un quilómetro.

Avituallamento. A.CORTIÑAS/M. PIÑEIRO

Experiencias. O día deu para moito e as vivencias foron múltiples. Os nenos e nenas pasaron unha xornada moi divertida, paso a paso polo Camiño, como fixo Noa, unha pequena peregrina de só cinco anos, estudante do colexio Novo. Cos seus compañeiros e compañeiras buscou polo percorrido frechas amarelas e cunchas. Traballan estas semanas en clase sobre o Camiño de Santiago, polo que a experiencia veulle moi ben. Iso si, o seu desexo é chegar algún día ata a capital de Galicia.

Parque dos Condes. A.CORTIÑAS/M. PIÑEIRO

Dende Chantada foron Adriana, de sexto de primaria, e o resto de nenos e nenas do colexio Xoán de Requeixo. "Se hizo largo por el calor, pero nos encantó", expresaron. Non ocultaron ningún deles que foi moi importante "no tener clase, eso siempre mola". Ras, vacas e ata unha serpe viron polo Camiño de Inverno, curioso nome tendo en conta as altas temperaturas do día de onte en Monforte.

Pola súa banda, Sabela ten trece anos e estuda no Torre de Lemos. Para ela, o máis interesante foi "hablar con gente de otros colegios y ver todo Monforte". Sabela xa contaba con certa experiencia, pois participou nesta mesma andaina cando era máis nova.

Un grupo de alumnos. A.CORTIÑAS/M. PIÑEIRO

O remate foi para todos no cadrado do parque monfortino dos Condes. Polo percorrido non faltaron os lugares de avituallamento. Pezas de froita e botellas de auga estaban a súa disposición.

"Comezamos con 500 alumnos e cada ano imos a máis, o cal anima a repetir a andaina. É moi positiva porque pon os nenos en contacto coa natureza e co Camiño", comentou o tesoureiro de Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, Manuel López Eiriz.