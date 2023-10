Máis de 3.500 persoas pasaron pola oficina de turismo de Chantada

O balance do rexistro de visitantes da oficina de turismo de Chantada, correspondente á tempada de verán, amosa unha tendencia positiva no número de persoas que se achegaron a coñecer o concello. O número total de visitantes entre xuño e setembro foi de 3.520. Comparando co ano 2022, rexistrouse un incremento de visitantes en todos os meses. En xuño superouse as cifras do ano pasado nun 13%, en xullo nun 48%, en agosto nun 10% e en setembro nun 26%.

Así, no mes de xuño alcanzáronse os 528 visitantes, procedentes principalmente de Cataluña, Madrid e País Vasco. En xullo chegouse aos 973 e, xunto coas anteriores comunidades, sobresaíron ademais os visitantes de Andalucía. Este mes foi o de maior presenza galega, acadando o 14% dos rexistrados.

Xa en agosto, con 1.210 visitantes, mantívose unha alta presenza de turistas de Madrid, Cataluña e País Vasco, ao igual que no mes de setembro, con 809 visitantes, moitos tamén de Castela e León.

Pola súa banda, o Camiño de Invierno tamén contribuíu a dinamizar a actividade turística na vila, atraíndo peregrinos de todo o mundo. Na oficina de turismo selaron as credenciais de 203 camiñantes entre xuño e setembro, procedentes de países tan diversos como Australia, Corea, Xapón, México ou Canadá. Estes datos reflicten o potencial do noso patrimonio cultural e natural como reclamo para os viaxeiros que buscan experiencias únicas e auténticas.

Chantada benefíciase desta tendencia positiva, xa que ofrece unha ampla oferta de actividades e servizos turísticos para todos os gustos e orzamentos. Entre os seus principais atractivos atópanse o patrimonio histórico-artístico, o patrimonio natural e os roteiros de sendeirismo polos bosques autóctonos; sen esquecerse de patrimonio gastronómico, como os viños con denominación de orixe Ribeira Sacra ou os produtos locais como o queixo ou o mel.

Ademais, Chantada conta cunha variada oferta de aloxamentos turísticos e dun axenda cultural e festiva que anima o ambiente durante todo o ano.

Os datos de visitantes que se achegaron ata a comarca chantadesa, e, por enriba de todo, o crecemento tendo como referente o ano 2022, amosan a tendencia positiva que destaca o consorcio de turismo da Ribeira Sacra, que ve como en todos os concellos da comarca hai un aumento de persoas interesadas en coñecer o territorio e todos os atractivos que hay en cada recuncho.