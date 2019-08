Máis de 30 autores daranse cita na XXII Feira do Libro de Monforte

A escritora natural da Pobra do Brollón Olga Novo será a encargada de ler o pregón inaugural da edición número 22 da Feira do Libro de Monforte. O evento abrirase este mércores, día 28, ás 19.00 horas e no acto intervirá a banda de gaitas de Monforte.

Ata o sábado 31, a Rúa Cardeal será o espazo onde se sitúen as oito casetas participantes na feira. Catro pertencerán a librerías, dúas á organización (a Federación de Librarías de Galicia), unha á Deputación e instalarase unha última para unha editorial.

O público poderá obter as últimas novidades literarias cun desconto do dez por cento do seu prezo

PROGRAMA. A programación, presentada a pasada fin de semana na casa do concello de Monforte, contará ademais coa presenza de máis de 30 autores de diferentes xéneros. O público poderá obter as últimas novidades literarias cun desconto do dez por cento do seu prezo.

O primeiro día, tras o acto de inauguración, asinarán exemplares Estefanía Padullés e Paula Maior, mentres que ás 22.00 horas, Olga Novo presentará Feliz idade, a súa última obra.

O xoves haberá firmas de Rhodea Brasón ás 12.00 e ás 19.00 horas e presentacións de Isabel Porto Collazo e Margarita Rodríguez Otero, Fernando Hernández e José Luis Ordóñez, así como da nova guía do Camiño de Inverno.

O venres, as firmas de libros correrán a cargo de María Soliño, Noela Lonxe e Arancha Nogueira. Ademais, haberá presentacións das obras de Rafa Lobelle e Estevo Creus. Ese día, ás 19.00 horas, producirase outra presentación en forma de concerto do libro A meniña e ou grilo, máis aló, por parte de Magín Blanco.

A Feira do Libro de Monforte, que será a última de todas as que se celebran en Galicia cada verán, pecharase o sábado 30 coas firmas de Juan Prieto, Teresa Cameselle e María Soliño. Tamén presentarán as súas últimas obras Óscar Quant, Clara do Roxo, Luís Vallecillo e Antón Valcarce.