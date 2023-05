Unos Maios bajo chubascos tormentosos

Os Maios es una fiesta tradicional de primavera que se celebra en Monforte y en otras localidades de Galicia, con especial arraigo en la provincia de Ourense. Consiste en elaborar composiciones florales con diferentes elementos vegetales y adornarlas con muñecos u otros objetos. También se escriben y recitan coplas alusivas a la estación, a la actualidad o a temas humorísticos.

El Ayuntamiento de Monforte organiza cada año, desde la década de los 80 del siglo pasado, un concurso de Maios en la Praza de España, donde se reúnen los participantes para mostrar sus creaciones y recibir premios. Después de dos años sin poder celebrarse por la pandemia, Os Maios volvieron con fuerza en 2022, con una alta participación de centros escolares y vecinos.

En esta ocasión se esperaba una concurrencia similar por el número de grupos apuntados al certamen, pero una indeseada tormenta de tarde y chubascos intermitentes llevaron al colegio Torre de Lemos y a dos particulares que se habían apuntado al concurso a no presentarse.

El resto, tanto padres como niños, no dudaron en llenar de color la Praza de España. Allí estuvieron los del colegio Ferroviario y los del centro A Gándara. Entre los asistentes se comentaron dos grandes ausencias, las de los pequeños de los Escolapios y del colegio Novo, no por haber desistido en acudir al acto por la tormenta, sino por el hecho de no apuntarse en esta fiesta tradicional en las que los más pequeños son los principales protagonistas.

Su hueco fue llenado en parte por la asociación Albores de salud mental; por el colectivo de apoyo a los discapacitados Agora y por usuarios del centro de día de Monforte. Estos últimos, debido a su baja movilidad y a los aguaceros intermitentes, tuvieron que resguardarse en la casa de la cultura.

En cuanto a la sección dedicada a particulares había tres inscritos, pero solo se personó uno, el de Estrella Rajo Núñez.

Asimismo, en el apartado de coplas, únicamente los estudiantes de A Gándara presentaron una, que cantaron en la plaza para agradecer al alcalde, José Tomé, la creación de nuevos parques, como el de Cobas o el del hospital.