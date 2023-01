"O maior segredo que ten Pantón é a capacidade de sorprendernos"

Non pode evitar esquecerse dos seus avós e de Antía, persoas que os motivaron para impulsar o seu proxecto. O presidente e fundador de Segredos de Pantón fai unha aposta polo rural e a súa difusión, por coñecer o territorio máis alá das fotos para as redes socias. Amósase tamén crítico coa aposta turística que se está a desenvolver nos últimos tempos na comarca.

Cando e por que naceu Segredos de Pantón?

Hai seis anos. Sempre tiven o soño de crear unha asociación que tivera Pantón coma epicentro da súa actividade, pero non contaba cunha idea fixa. Fun improvisando. Si quería que fose algo diferente, que axudase a promocionar a vila.

Se lle pido que me defina a Segredos de Pantón, que di?

Somos un grupo de persoas namoradas da nosa terra, que amosamos o concello e difundimos os seus segredos. Aínda que realmente, un colectivo coma este podería facerse en calquera concello ou parroquia, porque todos os sitios están definidos pola súa tradición, costumes, lingua, cultura ou natureza.

Canta xente conforma ese grupo de namorados de Pantón?

Roldamos as dez persoas actualmente. Este ano queremos desenvolver a nosa primeira campaña de captación de socios. Ata o de agora non o puidemos facer por cuestións burocráticas, pero levamos tempo desexándoo.

As vistas dende o castro de Marce son máis impresionantes que dende Augacaída, pero non son carne de influencer

As actividades que organizan están collendo bastante sona. Cales teñen máis éxito?

O que máis triunfa penso que son os roteiros que organizamos por Pantón. Non son rutas homologadas. Sempre deseñamos os percorridos da man das asociacións de veciños e procuramos camiñar por unha ou dúas parroquias para coñecelas ben.

Semella que é un modelo no que os veciños participan moito.

Tentamos facelo da súa man, pero sempre contamos con algunha investigación práctica ou teórica que nos permite coñecer, por exemplo, se nun lugar había unha telleira ou un convento e saber como era. Así fixemos unha recreación en 3D do antigo priorado de Moreda. É raro que dun lugar de Pantón non teñamos ningún estudo feito. Nós aportamos algúns datos e os veciños, outros. Entre todos complementámonos para ter unha idea xeral sobre a historia das aldeas ou os seus costumes.

Cal é o maior segredo que oculta Pantón?

Esa pregunta fanma moitas veces e sempre contesto o mesmo. O maior segredo de Pantón é a capacidade que ten de sorprendernos, aquelas cousas que cando imos a un sitio nos marabillan, mesmo sen contar con elas. Levo seis anos con este proxecto e sempre atopo algo que me deixa abraiado. Tendemos a pensar que nos lugares pequenos nunca pasa nada, pero a realidade é que sempre teñen que amosar e ocorren por suposto que ocorren cousas. A nosa cultura, lingua e historia son unha fonte inesgotable de sorpresas e relatos. Se, por exemplo, falamos do románico, adoitamos amosar sempre os mesmos templos, pero hai moitos outros en Pantón dos que non se fala e son igualmente impresionantes.

E en que punto de Pantón se atopan os maiores segredos?

Por sorte, o patrimonio pantonés está moi repartido. Non é por ser diplomático, é a verdade. Non hai unha zona que destaque moito sobre outras. En todos os sitios atopamos cousas moi valoradas.

Os que vivimos na Ribeira Sacra, dámoslle o suficiente valor ao noso patrimonio ou por telo preto restámoslle importancia?

Moitas veces dá a sensación de que se algúns recursos estiveran máis preto de cidades grandes terían máis éxito. Tamén depende da relevancia que se lles dea. Póñoche un exemplo moi práctico coa fervenza de Augacaída. A só medio quilómetro dela atópase o castro de Marce. Moitas veces levo amigos á fervenza e despois imos ao castro. Sempre coinciden en que as vistas son moito máis espectaculares dende o castro, pero non son carne de influencer. Augacaída aparece moito en Instagram, é realmente popular nas redes sociais. Estamos apostando por un turismo de chegar, facer a foto e marchar, pero iso dista moito de coñecer un territorio, a historia e as loitas das persoas ou os acontecementos do rural, que está esquecido.

Dende Segredos de Pantón promoven a recuperación do Entroido do Cabe. Como o levan?

Estamos a traballar con dous, o de Budián e o de Ribada. O primeiro estamos en proceso de organizalo este ano.

Como é?

Segue a lóxica dos entroidos galegos. Hai unha figura de representación da natureza, que é a do farranquí. É o rei do Entroido e é o que vai meténdose coa xente. Logo están os brancos, que visten completamente desta cor. Os homes portan un cono na cabeza e as mulleres, un sombreiro cun velo que lles tapa a cara.

Axudou ao seu labor o auxe da Ribeira Sacra e a candidatura a Patrimonio da Humanidade?

Teño que dicir que nós non cremos na Ribeira Sacra. Sempre dicimos que somos de Pantón e da comarca de Lemos. Cos movementos que se están facendo nos últimos tempos simplificamos moito as cousas e imos cara un turismo de baixa calidade, que non se preocupa por coñecer o territorio. Esquecemos moitos detalles e estamos apostando a polo que é rápido e de fácil consumición.

Ten Segredos de Pantón apoio das institucións?

Ata o de agora é practicamente nulo. Creo que este ano poderemos ter por primeira vez unha axuda do Concello. Móvenos a xente que vive aquí e non tanto a que nos poida visitar, por iso apostamos por organizar moitas actividades durante el invierno.