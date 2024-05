Cando un fala con Urbano Arza ou simplemente ve como se atopa é imposible aventurar que xa chegou á idade de 93 anos. Cun envexable estado, este habitante do Courel segue a gozar dunha das súas paixóns, que no seu momento transformou en profesión, a madeira. É o último veciño vivo que coñeceu en primeira persoa o oficio de serrador.

Este sábado, Urbano acudiu a Ferreirós de Abaixo (Folgoso do Courel) a unha homenaxe que lle rendeu a asociación Fonte do Milagro. O acto desenvolveuse no sitio onde tiña que terse realizado unha mostra do que alí lle chaman 'aserrado' da madeira. A chuvia caeu intensamente todo o día sen deterse e os organizadores —o colectivo antes citado— tomaron a decisión de suspendela.

Aínda así, ata alí se dirixu Urbano coa súa familia. O mal tempo non impediu a homenaxe a un home que fala moi claro. "A madeira é un símbolo da miña vida", afirma Urbano. A proba é que ata abriu un museo no Courel chamado 'Madeirateca'.

A súa historia

Urbano Arza conta que aprendeu do seu pai o oficio de serrador e que a el adicáronse moitos outros veciños no Courel. "Daquela había moita compra-venda. Do que máis saían eran vigas para as casas, pero tamén se comercializaban toradas e madeira serrada ou sen serrar", lembra Urbano.

El era o máis novo de once irmáns e con só doce anos aprendeu o 'aserrado' coa única fin de "axudar o meu pai". Era o que había, segundo di. "Comezabas moi pronto. Se valías para algo, tiñas que facelo", relata este veciño orgulloso das súas orixes. E nunca se queixou. "Duros son todos os traballos se non se saben facer. Ao final co 'aserrado' axúdache a ferramenta e hai que sabela manexar, require dunha técnica específica que non é complicada cando colles ben como facelo", explica Urbano.

Ademais de serrador, o pai de Urbano traballou tamén coma ferreiro ou canteiro. Eran moitos os oficios tradicionais que había que desenvolver daquela para gañar o pan que levar para a casa. "A maioría da madeira que 'aserraba' o meu pai era para vender, pero tamén traballaba moito para o autoconsumo", conta Urbano Arza.

Dese traballo no que as mans e a serra —primero de aire, do país, e anos máis tarde portuguesa— fan un equipo imbatible se saben empregarse saíron todo tipo de pezas. "Funme exercitando, porque a madeira é un recurso moi importante e non se pode borrar o que significou para O Courel", asegura Urbano.

Na actualidade, ninguén vive xa desta profesión no Courel, que adoitaba facerse entre dúas persoas, unha a cada lado da serra. Os anos avanzaron e foron chegando as fábricas, que garantiron un proceso moito más curto que o das mans humanas. O que non debe perderse, como di Urbano, é a memoria nun territorio onde había tanta tradición que cada aldea tiña unha estada común á que calquera veciño podía recorrer en caso de urxencia.

Mostra

O presidente de Fonte do Milagro, Evaristo Méndez, avanzou que a mostra que obrigou a suspender a chuvia este sábado queda posposta ata o vindeiro mes. Se o tempo acompaña, en xuño será momento para revivir o oficio tradicional de serrador. Alí quere estar tamén Urbano, sempre asesorando para colocar ben as toradas e que adoita facer unha demostración.

O museo

A 'Madeirateca' de Urbano Arza conta con pezas —esculturas, caras e figuras xeométricas— feitas coa madeira que pode atoparse no Courel. A de castiñeiro é a máis frecuente, pero tamén hai de nogueira, cerdeira, teixo ou buxo.