"O lume arrasou as cruces de Vilar, non quedaron nin os restos"

A vida segue no Courel tras os incendios. A Asociación Fonte do Milagro, que preside Evaristo Méndez, ten a vista posta no Vía Crucis de Vilar, para o que se ven obrigados a refacer as cruces do camiño entre a aldea e a ermita de San Roque.