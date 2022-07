Lucha titánica por la Devesa da Rogueira mientras siguen los desalojos en Quiroga

El macroincendio que afecta a la sierra de O Courel (municipios de A Pobra do Brollón, O Courel y Quiroga) arrasó 10.000 hectáreas de masa forestal entre el martes y este jueves y continúa sin control pese a los esfuerzos de los medios de extinción y de los vecinos.

Durante toda la jornada de este miércoles, cientos de medios humanos y materiales se volcaron para impedir que las llamas llegasen a la Devesa da Rogueira, un paraje natural único. Para frenar las llamas trabajaron cinco paleadoras tipo buldócer con el fin de hacer cortafuegos que perimetrasen la devesa, mientras que cientos de brigadistas y decenas de medios aéreos soltaban agua con el fin de proteger el mayor tesoro medioambiental del que dispone el geoparque mundial Montañas do Courel.

A última hora de la tarde de este miércoles se ordenaba el desalojo, por precaución, de los vecinos de la zona alta del Lor, perteneciente al municipio de Quiroga, en concreto de los residentes en los pueblos de Xestoso, Lamas, Bustelo, Orxais y Vilar de Lor. En estas aldeas viven 47 personas. A pesar de ello, la Xunta indicó que el 90% de los desalojados por los incendios desde que comenzó la ola de fuegos han vuelto a sus casas.

Muchos de los vecinos del Lor alto se resistieron a abandonar sus hogares a pesar de la insistencia de la Guardia Civil, sabedores, dijeron, de que si algunas casas en otros pueblos se salvaron de las llamas fue gracias a que los vecinos se quedaron para refrescarlas e impedir que el fuego las consumiese.

BALANCE. El biólogo y responsable de la empresa turística Couroleando, el monfortino Guillermo Díaz Aira, señaló que los servicios de extinción "se pusieron las pilas" para salvar A Rogueira. "Supongo que les tiene que remorder la conciencia el trabajo hecho durante la última semana en el geoparque, con miles de hectáreas quemadas y viviendas arrasadas. Solo les faltaba perder este enclave natural de primer orden", añadió.

Díaz Aira añadió que si la desaparición de A Rogueira sería un desastre medioambiental "descomunal", no lo es menos "algo de lo que no se ha hablado hasta ahora, como es la muerte de miles de animales, desde corzos a jabalíes pasando por pequeños mamíferos. Si pasamos a las plantas no se puede decir nada más que la afección fue brutal. Solo hay que pensar en las reservas de orquídeas silvestres y otras especies únicas, decenas de ellas medicinales, que llenaban el territorio", destacó.

COLAPSO ECONÓMICO. Al colapso medioambiental hay que sumarle el económico. Las casas de turismo rural que tenían reservadas camas para desde mediados de este mes hasta finales de septiembre han comenzado a recibir anulaciones. "Es normal. Para qué van a venir, de qué pueden disfrutar, de kilómetros y kilómetros cuadrados totalmente negros arrasados por el fuego", manifestó Díaz Aira, quien cree que el desastre económico para el geoparque "es de una dimensión que aún nadie ha querido pensar en ello, salvo los que conocemos el territorio".

De hecho, la alcaldesa courelá, Lola Castro, está totalmente destrozada anímicamente. Castro espera que las administraciones empiecen a reflexionar sobre el modelo de gestión de los montes gallegos, con menos especies pirófitas; y que, "de inmediato piensen a corto plazo para que las cenizas de los incendios no acaben llenando los cauces de los ríos, como el Lor, y acaben con la fauna acuática".

OTROS, ESTABLES. En el sudoeste de la provincia y también en el entorno del geoparque Montañas do Courel sigue activo un segundo gran incendio, el de Seceda, que se mantiene en las 1.100 hectáreas. Por otra parte, permanece estabilizado el de Nocedo, con 15 hectáreas, y controlado el de Outeiro, con 250 hectáreas. El de A Conchada (83 hectáreas) se dio por extinguido el lunes.

Este martes se dio por controlado el de O Castro, en Cervantes, que no llega a 20 hectáreas. En ese mismo municipio había un segundo incendio en Noceda, que quedó extinguido este martes y que arrasó 182 hectáreas, así como un tercero en Cereixedo, estabilizado, con 65 hectáreas. Están controlados los de Palas de Rei y Antas de Ulla, con 375 y 40 hectáreas, respectivamente, cada uno de ellos.