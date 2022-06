La lucha contra el abandono del viñedo

A finales de los años 80 y primeros de los 90 el abandono del viñedo en lo que es hoy Ribeira Sacra avanzaba a pasos agigantados y en la parroquia de Diomondi (O Saviñao) una familia decidió unir fuerzas para frenar la tendencia. El que llevó la voz cantante en el proceso fue Juan Carlos Varela Aguiar, que por aquel entonces estaba a punto de concluir sus estudios de Ingeniería Agrónoma y no le disgustaba la idea de dedicarse profesionalmente a la viña.

"Tiña pouco máis de vinte anos pero sempre me tirou isto, na familia tiñamos varias parcelas adicadas ao autoconsumo e decidimos probar coa comercialización. Creamos unha SAT (Sociedade Agraria de Tranformación) e puxémoslle o nome de Virxe dos Remedios, a patroa de Diomondi que goza de gran devoción. Somos nove socios, todos da mesma familia, eu asumín a presidencia da SAT, e dende aquela estou un pouco a fronte de todo isto", señala Juan Carlos.

Virxe dos Remedios tiene cuatro hectáreas de pequeñas parcelas en la ribera del Miño en la que se practica una viticultura integrada, respetuosa con el entorno

En la actualidad, Virxe dos Remedios tiene cuatro hectáreas de viñedo propio y compra también algo de uva a los productores locales. Es el puro ejemplo de viticultura de minifundismo. "Esas catro hectáreas están en máis de vinte parcelas distintas, cada unha co seu tipo de solo, coa súa altitude propia e a súa orientación", detalla. Para que se hagan una idea, la vendimia en esta bodega se prolonga más de dos semanas porque en cada terreno la uva madura a un ritmo diferente. "É un pouco o que sucede no conxunto da Ribeira Sacra, non é o mesmo unha viña a carón do río ca no alto, pero nós como temos todo tan repartido aínda nos afecta máis", apunta el ingeniero.

EL MÉTODO. En la SAT Virxe do Remedios Juan Carlos Varela apostó por una producción que camina entre la tradición y la modernidad. Según comenta el presidente de la SAT, "podemos dicir que practicamos unha viticultura integrada, moi próxima á ecolóxica, onde se aplican os mínimos tratamentos posibles e se eliminaron por completo os herbicidas". "Facemos poda en verde exhaustiva, que nos axuda a controlar a produción e a sanidade da viña. E, por exemplo, nestes días estamos labrando unha viña con motocultor, para evitar os químicos, anque parece de tolos nos tempos que corren", añade.

En los trabajos en bodega se siguen los mismos principios, se aplican técnicas y tecnologías modernas como el despalillado de racimos, pero se es muy fiel a la tradición en otros aspectos como los tiempos de encubado y fermentación.

Su marca comercial es Viña Vella. Produce 60.000 botellas de mencía al año, un vino muy fiel a la identidad de Ribeira Sacra

Los vinos de Virxe dos Remedios se comercializan bajo la marca Viña Vella, las referencias principales son un mencía y un godello. La producción del Viña Vella mencía ronda las 60.000 botellas anuales. La mayoría de ellas se quedan en el territorio nacional, pero una parte viaja a otros países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Perú, Hungría y Polonia. En los Viña Vella, el consumidor encuentra toda la esencia de la mencía, son muy fieles a la identidad de Ribeira Sacra, a esos sabores afrutados moldeados por el sol, el río y la disposición del viñedo en bancales.

Si Juan Carlos Varela echa la vista atrás está satisfecho con la trayectoria de Virxe dos Remedios. "estamos nun punto de estabilidade, o noso reto é manter a calidade, non perseguimos medrar", dice. La única espinita que le queda es la del abandono. "Nós seguimos, pero hai moita xente que cada ano deixa a actividade, porque non hai relevo xeracional. É un problema grave dentro da denominación, anque hai xente que se incorpora a actividade, son casos moi puntuais", lamenta este viticultor.