Las luces navideñas llegan este año a un total de 62 calles monfortinas

El alcalde, José Tomé, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno procedió a las seis de la tarde de este viernes a la inauguración del alumbrado navideño que engalana 62 calles de la ciudad, además de plazas y lugares emblemáticos, como la Torre da Homenaxe del conjunto monumental de San Vicente do Pino.

El acto tuvo lugar en la Praza de España, donde un grupos de niños fueron los encargados de pulsar el botón de encendido de las luminarias, un total de 160 arcos compuestos por más de 30.000 luces tipo led. De las arcas municipales han salido 27.000 euros para la colocación de la decoración navideña, 9.000 euros más que hace un año. La encargada de la colocación y gestión del alumbrado es la empresa monfortina Iluminaciones Fernández.

El regidor local señaló que el deseo del Ayuntamiento es que todos los vecinos "sintan o espírito do Nadal durante estas datas tan sinaladas, por iso, imos levar un ano máis a iluminación navideña a todos os barrios de Monforte. Este ano, os arcos desprenderán unha luminosidade máis intensa que o pasado Nadal". Tomé añadió que considera que la decoración navideña en las calles es "un investimento moi útil para o comercio así como para o conxunto da nosa economía, xa que nos beneficia a todos".

Apuntó además que el objetivo, "en definitiva, é fomentar que as compras destas datas tan especiais se realicen na nosa cidade", para seguir diciendo que el compromiso "deste equipo de goberno sempre foi chegar coa iluminación navideña a todas as zonas do municipio e nesa liña seguimos traballando, pasando das 53 rúas do pasado ano ás 62 actuais, nove máis", destacó.

Un programa compuesto por 15 actividades



La delegación local de cultura ha preparado una amplia programación para celebrar las fiestas de Navidad. Son 15 actividades diseñadas para toda la familia, en especial para los más pequeños. Una de las destacadas es el concurso de belenes en el que participan los centros de enseñanza de la ciudad.



Más actos

También habrá la XXI Mostra de Panxoliñas para centros de enseñanza, el día 19; el Festival de

Nadal del Conservatorio Municipal, el 20; o el clásico Mercado de Nadal en la plaza de abastos, los días 21 y 22, con comerciantes de diferentes sectores.