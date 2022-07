DURANTE DEZ DÍAZ centos de brigadistas e medios terrestres e aéreos loitaron contra varios lumes na contorna do xeoparque mundial Montañas do Courel que acabaron arrasando 12.000 hectáreas. Foron os maiores que se lembran nesta zona e que reduciron a cinzas boa parte do municipio courelá, sumándose espazos nos veciños concellos da Pobra do Brollón e Quiroga. Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel (PP) desde o mes de outubro de 2009, reflexiona sobre o sucedido e fala do que espera.

Como se atopa?

Estou. Puiden durmir un pouco despois de días e días nos que isto foi un inferno. Tamén puiden aclarar ideas, sobre todo pensando en como se pode recuperar a nosa riqueza natural canto antes. Este mércores elevaremos ante o pleno da corporación municipal unha petición para que O Courel sexa declarada zona catastrófica. Cremos que é bo e que a medida non é incompatible con todas as axudas que poidan chegar desde a Xunta de Galicia.

E como está a veciñanza?

Como van estar os veciños?, abatidos. Moitos deles seguen en shock, pero non podemos tirar a toalla. Si, non hai chamas, pero case non dormes. Tes metida na túa mente, a través dos sentidos, pero sobre todo da vista e do olfacto, o que se padeceu. Por iso é normal que ocorra que moitos veciños se levanten varias veces á noite e miren pola xanela para comprobar que os lumes non se reproducen, que o inferno parou.

Un lume de tal magnitude e tan prolongado no tempo é normal?

Non son experta. Empezou na zona de Froxán e chegou ata a Devesa da Rogueira percorrendo centos de hectáreas. Sabemos que as condicións climatolóxicas non eran as mellores e que unha tormenta atípica foi a culpable do inicio dos lumes. Non sei, non quero defender a ninguén, nin á Xunta nin ao Estado nas súas actuacións nin nas súas posibles inaccións. Sei que había lumes por toda Galicia e noutras comunidades e que o caos se apoderou das situacións de alerta por incendios forestais. Diso estou convencida.

Fala de descontrol?

Falo de que puido haber máis coordinación, contar coa veciñanza para que os brigadistas que non coñecían a zona soubesen onde estaban as pistas para chegar aos focos dos incendios. Non sei, necesito poñer a cabeza en orde. Foi tal cúmulo de circunstancias que aínda teño que procesalas, pero que ninguén vexa nesto unha conspiración ou unha man negra para acabar co Courel.

"Os brigadistas poideron escoitar máis aos veciños para chegar antes onde estaban os lumes"

Di que os veciños puideron axudar máis?

Non. Os veciños dérono todo e máis. O que quero dicir é que hai que contar coas persoas que viven na contorna, co seu coñecemento. Ademais, non se pode prohibir que se limpe un cortalumes, que se amplíe unha pista de acceso ao monte ou que non se deixe facer un pasteiro polo mero feito de ser Reserva da Biosfera. Demasiada burocracia, demasiada orde no papel sen coñecer o territorio.

Que espera a partir de agora?

Sinceramente, non quero que os políticos desfilen polo Courel para lamentar o sucedido. Desexo que cheguen os mellores técnicos que hai dentro do mundo da recuperación de montes, biólogos e resto de especialistas para ordenar o noso municipio canto antes e que sexa no menor espazo posible de tempo. Todos no Courel somos conscientes de que se tardarán anos en recuperar a nosa biodiversidade, pero necesitamos a axuda dos expertos en medioambiente para volver levantarnos.

Ten claro o que se necesita?

Necesítase unha reflexión de altura por parte das administracións despois de sufrir unha situación terrorífica. Nin eu nin ninguén no Courel imaxinou tal devastación. Toca saír adiante e que as administracións axuden, como coa posta en marcha do desvío da LU-651 despois de que en marzo se viñeira abaixo un tramo chegando a Santa Eufemia. Non poden encherse a boca de que van axudar, pasear polos sitios e logo non facer case nada.

"Non pode haber piñeiros presto de poboacións ou espazos naturais protexidos"

Menos piñeirais e máis especies frondosas, como castaños ou carballos. Que ten que dicir?

A culpa foi de todos, das administracións públicas e das comunidades de montes por, durante anos e anos, plantar piñeiros sen saber que eran especies pirófilas e que podía chegar a pasar o que pasou.



Que propón?

Unha profunda reflexión sobre o monte galego e que especies teñen que plantarse en cada espazo, ordenando cartesianamente o territorio para que non volva suceder o sufrido estes días en Galicia. É necesario cambiar a lei e, sobre todo, impedir que os piñeiros estean preto de poboacións ou de espazos naturais protexidos.



No Courel salváronse aldeas polos bosques autóctonos.

Así foi. Agora é o momento de plantexarse outros modelos, non só de facer plantacións pensando nun rendemento económico a curto prazo.