Un lobo ataca un rebaño y mata una vaca en Taboada

Las vacas del ganadero José Luis Rigueira sufrieron la noche del pasado jueves el ataque de un lobo. Una de ellas, de 22 meses, murió a causa de los mordiscos del animal salvaje, que causó importantes destrozos en el cierre de la finca. Ocurrió en Taboada, más concretamente en el lugar de Pedrouzos, parroquia de Campo.

El propietario de las reses trabajaba en una granja que tiene cerca del lugar del ataque cuando un vecino lo llamó por teléfono para informarle de que las vacas que se encontraban en el exterior, un total de 22, estaban muy alborotadas.

Cuando llegó al prado vio que una de las vacas estaba tumbada en el suelo, llena de sangre y con heridas y marcas de mordiscos muy profundas. Aún vivía, pero nada podía hacerse por ella. José Luis, con ayuda de su vecino, centró sus fuerzas en buscar al resto del ganado, que se desperdigó por los alrededores huyendo del ataque.

Sobre las 2.00 horas de la madrugada del jueves al viernes, el ganadero terminó de reunir al resto de vacas y las metió con el resto en el interior de la explotación. No presentan heridas aparentes, pero cuando las encontró estaban muy nerviosas y asustadas. "Nunca tal cousa vin en 30 anos de experiencia. As vacas, cando me viron, viñeron cara min, como se quixeran que as consolara", declaró José Luis Rigueira.

Era la primera vez desde el verano que este ganadero, que posee más de cien vacas, iba a dejar toda la noche pastando solo a las novillas grandes. Afirma que nunca antes sus animales habían sufrido los ataques de un lobo, aunque sí recuerda algunos por la zona, ocurridos hace ya años.