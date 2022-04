La lluvia preocupa a los productores de cerezas y la helada, al sector del vino

Los cosecheros de la Ribeira Sacra miran estos días al cielo, aunque por motivos distintos. Las bajas temperaturas preocupan, pero la lluvia, en el caso de los productores de cereza ecológica, provoca directamente miedo. Y es que las cosechas de 2021 y 2020 fueron especialmente malas por culpa del exceso de agua, que amenaza de nuevo la producción.

Suelen decir que nunca llueve a gusto de todos, pero los propietarios de plantaciones de cereza lo tienen claro. "O maior inimigo que temos neste momento é a choiva", señala Ramón Rodríguez, que tiene sus cerezos en Líncora (Chantada).

La característica floración de estos árboles, que tiñe de blanco los paisajes de esta zona de la Ribeira Sacra en primavera, vino retrasada este año. Desde la salida de la flor, proceso que los japoneses denominan sakura, estima Ramón Rodríguez que hace falta alrededor de un mes para que empiece a salir el fruto. En ese tiempo, la lluvia puede perjudicar, como hizo el año pasado y hace dos.

"Agora hai previsión de auga para a vindeira semana. A cereixa non a necesita, polo que é probable que, aínda que non sexa moi abundante, se vexan afectadas as variedades temperás", explica Alfonso Regal, de Pincelo, también en Chantada.

El cosechero, responsable de la marca Diego de Lemos, indica que la floración "foi boa, aínda que veu retrasada", pero no olvida las dos últimas cosechas, que fueron "malas, pola auga". Por eso prefiere esperar a hacer previsiones.

VINO. Productores consultados por este diario, como Primitivo Lareu (Adegas Lareu, en Chantada), subrayan que para su sector el máximo peligro son las heladas. Las temperaturas son bajas en estas fechas, sobre todo durante las noches, pero por el momento no se han registrado dificultades. "O único problema é que pode atrasar a vexetación da cepa", dice.

El presidente del consejo regulador, José Manuel Rodríguez, precisa que por ahora no hay preocupación. "Se non veñen xeadas non vai haber problema", concluye.