Llega a la Unesco el primer expediente para que la Ribeira Sacra sea Bien Mundial

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, entregó este viernes en París al embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, el primer avance del expediente de la candidatura Paisaxe da auga: Ribeira Sacra de cara a conseguir en 2026 el reconocimiento de Patrimonio Mundial. Se trata de un trámite necesario para avanzar en el futuro del territorio para obtener el máximo reconocimiento de la Unesco.

"Estamos a dar os pasos precisos e cumprindo cos trámites establecidos para ter este recoñecemento", dijo el titular de Cultura del gobierno gallego, tras el encuentro en la capital de Francia con el embajador, en el que estuvo acompañado por la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez.

López Campos explicó que se está ante un "longo e ilusionante traxecto" y mostró que su convencimiento de que esta candidatura, que se puso en marcha en 2017, logrará en 2026 la máxima protección de la Unesco.

Siguientes pasos con la vista puesta en 2026

La entrega de documentación se completa con el envío hecho por los técnicos del Ministerio de Cultura y se le añadirá una nueva entrega en febrero de 2025 "cos avances producidos nestes informes durante estes meses". "Trátase dun paso fundamental co obxectivo final de que toda a documentación sexa revisada polos organismos avaliadores antes da súa valoración no Consello do Patrimonio Histórico de 2026", precisó.

Además la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude celebrará a finales de octubre en la Ribeira Sacra, el congreso internacional Fontes. En este foro participarán expertos y especialistas culturales y de bienes patrimoniales de cara a seguir avanzando en la candidatura.

López Campos también puso en valor las reuniones llevadas a cabo en los últimos tiempos por la consellería con los ayuntamientos y los representantes locales de la Ribeira Sacra con el objetivo de "escoitar, recoller e poñer en común" todo tipo de valoraciones, sugerencias y preocupaciones.

Finalmente, el conselleiro recordó la hoja de ruta iniciada en 2017 con esta candidatura y señaló que el Gobierno gallego invirtió cerca de ocho millones de euros en la conservación y puesta en valor de más de 40 bienes patrimoniales de este territorio.