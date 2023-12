Literalmente es uno de los términos peor empleados del diccionario. La gente lo utiliza sin darse cuenta de que se refiere a algo exacto, tal cual lo que define. Sin embargo, seguimos escuchando frases como "el Real Madrid se comió, literalmente, al Barcelona". Preocupante sería, porque estaríamos hablando de canibalismo.

En cambio, en el caso del belén que decora la casa de Pegerto Torres en Chantada, puede decirse que es literalmente un portal de Belén. Y es que este veterano sacerdote —que fue 52 años arcipreste— compró el nacimiento que decora su casa en la misma ciudad donde, según la religión católica, Jesucristo vino al mundo.

"Foi unha das moitas viaxes que fixen na miña vida. Tiña ilusión por ver tres lugares, que eran Israel, Roma e Lourdes, e aos tres fun antes de cumprir os 30", relata Pegerto, de 85 años.

Con asombrosa precisión recuerda la fecha de su viaje a Tierra Santa. "Era 1979. Marchei o 12 de xullo, merquei o belén o 22 e volvín o 27", subraya.

Las principales figuras del nacimiento. MIGUEL PIÑEIRO

Don Pegerto, como le llama absolutamente todo el mundo en Chantada (donde es muy querido), entró a una tienda muy cerca de la famosa basílica de la Natividad. Allí vio las 14 figuras fabricadas artesanalmente con madera de olivo que desde su aventura en Oriente Próximo reciben a todo aquel que entra a su vivienda.

No es el único nacimiento de Pegerto, pero sí el más especial. Tanto que hasta tiene su propia iluminación en el hueco de un mueble de madera que simula un castillo, diseñado por él y que construyó un compañero suyo de oficios en Chantada, Isaac, ya fallecido y que durante muchos años fue párroco de Mariz.

"Cando chega a hora de durmir apago todas as luces da casa e só deixo prendidas as do belén. O último que fago antes de deitarme é pasear polo corredor rezando un Rosario, sendo o nacemento o único que ilumina", describe.

La estrella y la figura de un ángel que complementan el belén fueron hechas igualmente en Chantada. Un sobrino de Pegerto creó el molino que el sacerdote situó por encima y que cuenta con su propio y pequeño belén.

"Son moi devoto do Nadal. É a época na que Deus veu ao mundo e fíxoo para parecerse a nós", dice Pegerto, quien presume de haber sido un cura viajero. "Un verán collín 20 avións", afirma.

"Oiamos os avións cara ao Líbano"

Pegerto Torres ve con lástima la guerra que se produce, ni se sabe desde cuándo, en aquella parte del mundo. Belén, como él mismo explica, se encuentra en la región de Cisjordania, en Palestina, pero en 1979, él no tuvo ningún problema para ir ni para moverse por la zona. Eso sí, por la noche, en el hotel, "oiamos pasar os avións que ían bombardear Líbano".

"Os israelitas son ríxidos e traballadores. Sempre digo que eu alí facía oito horas diarias, porque fun cunha axencia nunha viaxe organizada polos Franciscanos de Santiago", indica Pegerto, quien recuerda Belén como una ciudad "con vexetación, non moi desértica, preto de Xerusalén". En aquel viaje aprovechó para bautizarse en el río Jordán o bañarse en el mar Muerto.

Pegerto Torres vivió en la parroquia chantadesa de Brigos y durante aquella etapa usó el belén en ocasiones para decorar la rectoral. "Podería quedar ben no concello, pero non sei que farei", dice el sacerdote. Sí son del Ayuntamiento los 3.500 libros donados por Pegerto Torres hace un año.