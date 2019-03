La lista más difícil de Varela

Hace tiempo que se sabía que el Partido Popular estaba detrás de un integrante del equipo de gobierno de Chantada (Inta) para encabezar su lista de cara a las elecciones municipales de mayo. Sonaron los nombres de varios concejales, pero nunca se confirmó nada porque el partido apuntaba más alto y llevaba todo el invierno negociando con el propio alcalde, Manuel Lorenzo Varela, para que volviera a la formación que dejó en 2009 tras una fuerte crisis interna.

La realidad es que Varela nunca se fue del todo del PP, pero no es menos cierto que también se le veía arropando al propio Manuel Martínez y sus movimientos independientes, así que cuando el lunes se hizo público que el alcalde de Chantada se había dado de alta en el PP y que sería su candidato a las próximas elecciones la sorpresa fue mayúscula e hizo aflorar la división entre sus concejales.

Ahora Varela y su nuevo partido, que en realidad es su casa de toda la vida, tienen la dura tarea de conformar una lista. Y será una misión complicada porque el tiempo apremia y hay que conciliar los intereses del PP, con los de los integrantes de Inta y con los del propio Varela.

La primera cuestión a resolver es si Javier Rodríguez Medela, el portavoz municipal popular y candidato en los anteriores comicios, estará en esa nueva lista. El propio Medela declinaba este martes hacer declaraciones. "Mañá -por este miércoles- teremos unha reunión do comité local e a partir de ahí poderemos falar", explicaba. Fuentes cercanas a Medela insistieron en que no le habían gustado las formas ni el momento en el que se anunció su relevo, pero este martes él decía que el hecho de que el PP apostase por Varela "entra dentro do normal e corrente destes procedementos" y le quitaba hierro al asunto. Así que no se puede descartar que la nueva candidatura integre a Medela y a parte de su equipo.

Otra de las cuestiones a las que tiene que enfrentarse Manuel Varela es la presencia o no de los concejales que forman parte del equipo de gobierno y, ahí, la divisón y la tensión está sembrada.

Diego Otero se incorporó a Inta en este último mandato pero es uno de los hombres de confianza de Varela porque asumió una dedicación parcial y muchas responsabilidades en el gobierno. Este martes Otero era el más claro de todos y explicaba que estaba a disposición de Manuel Varela para acompañarle en su nueva andadura. Reconoció que el alcalde les había consultado su decisión y añadió que el estaba a favor del cambio al PP porque consideraba que podía "ser bo para Chantada polas inversións que poidan chegar dende a Xunta e incluso dende a Deputación se os resultados electorais acompañan".

Otras dos cuestiones a solucionar llevan los nombres de Castor Novoa y Manuel Diéguez. Son los dos concejales que quedan en el equipo de gobierno que acompañaron a Varela en el PP y que le siguieron en el proyecto de Inta y son dos hombres de peso en Chantada. Castor Novoa se hizo cargo de las concejalías más desagradecidas y le tocó enfrentar algunos de los episodios más polémicos del equipo de gobierno de cara a la opinión pública. Este martes Castor Novoa evitó atender a la prensa, pero es sabido que lleva tiempo cansado, que no comparte todos los movimientos de Varela y que quiere bajarse de la política.

Lo mismo ocurre con Manuel Diéguez, el hombre incombustible del equipo de gobierno. El que está detrás de la feria del vino, las fiestas o los carnavales. Este martes fue muy duro y aseguró que no quería hacer declaraciones porque no era el momento. "Mañá - por este miércoles- é o pleno dos presupostos e por respeto ao resto dos compañeiros da corporación creo que non é o momento de falar de candidaturas", zanjaba. El propio Diéguez ha dicho en varias ocasiones que ya no estaba cómodo en la política activa.

Pero si ni Castor Novoa ni Manuel Diéguez están en la lista, a Varela le será difícil llenar el hueco de dos personas con mucha relevancia en Chantada.

Los otros dos concejales son Pamela Fernández y Juan Alberto Diéguez y todo apunta a que Fernández tampoco continuará.