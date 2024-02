Lidia García: "Nun bo caldo de ósos non poden faltar os sesos"

O Urdi de Taboada conta con máis de 200 persoas para comer este domingo. O prato estrela será o caldo de ósos, que prepara Lidia García con moito cariño.



Cal é o segredo do caldo de ósos?

Sen dúbida, os sesos. Hai moita xente á que lle dá reparo saber que leva sesos, pero é o que lle aporta a gracia. Se pos a carne de soá, os garavanzos, as patacas e o rustrido, pero non leva sesos, non sabe igual.

E cando se incorporan?

Hai xente que os bota a cocer, nós incorporámolos no rustrido, ben trituradiños para que non resulten desagradables. O rustrido leva cebola, allos, ben de pimentón e os sesos.

De onde vén a receita do Urdi?

É unha mestura. Nós vimos de Rodeiro, alí non había caldo de ósos, así que miña nai aprendeuno das veciñas, do que lle foi contando a xente de aquí. Eu aprendino dela e tamén do meu home. Él veu de Portomarín, pero a súa avoa fora de Taboada, entón ela facíalles caldo de ósos.

Leva moitos anos cociñando caldo?

Unha década. Levo na cociña toda a vida pero eu sempre me encarguei máis dos postres e doutros pratos. Miña nai, que agora ten 82 anos, era a que facía o caldo ata que lle deu un infarto e ingresou no hospital. A primeria vez que fixen o caldo de ósos ela deume as instrucións por teléfono dende o hospital.

É un prato de lume lento.

Efectivamente. Eu poño as potas ás nove da mañá e cara a unha ou unha e media está listo. Facémolo no día e cómprenlle tres horas como mínimo.

Di que pon as potas pola mañá, para 200 persoas xa ten que ser unha boa ola.

Facémolo en varias potas e unha delas xa vai para a Praza de Riazón para a degustación da festa. A pota máis grande que teño, que esa queda aquí, leva 40 quilos só de ósos. Despois, engádelle o resto, garavanzos e patacas.

Cal é o menú do Urdi para o domingo?

Despois do caldo poñemos a costela ao forno con patacas. Na sobremesa temos marmelo da zona con queixo, filloa branca, filloa negra e orellas.

Cando comen os de Taboada caldo de ósos?

Tradicionalmente era un prato que se facía o día da parta do poco. Sacábaselle a soá ao animal e xa ía ese día para o caldo de ósos.

Coñece a alguén que non lle guste?

No restaurante sempre aparece alguén que che pide outra cousa, pero son os menos. A maioría agradece o caldo e se é un día de frío, aínda máis.

Hai un ano que falta Rober, o seu irmán, do Urdi.

Sí. Foi algo inesperado pero aquí seguimos. Eu levaba a cociña, os pedidos e o día a día, él organizaba o comedor e contrataba os eventos. Agora asumo eu tamén esa parte. Hai que seguir adiante.

A quen lle vai pasar a receita do caldo?

Mmm... teño un fillo, pero non é moito de cociña! (ri).