Manuela Saéz González, doctora en Historia del Arte, ha publicado un nuevo libro, el noveno relacionado con el VII Conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro. La Diputación de Lugo ha sido la encargada de editarlo, sorprendiendo tanto su tamaño, de 33 centímetros de alto por 25 de ancho, como su peso, ya que son tres kilos y 600 gramos de papel y portada.

Se trata de un estudio en el que Sáez llevaba años trabajando para que se supiese el inventario de todas las piezas que tenía el conde cuando en 1622 falleció en Madrid.

El libro se titula Coleccionismo y almoneda del gran conde de Lemos. En este impresionante trabajo de documentación, Manuela Sáez se centra principalmente en la pinturas, la tapicería y otros textiles y la cristalería. La platería y la escultura fueron objeto de otros trabajos de la investigadora años atrás ya publicados.

"Hablamos de miles de piezas que fueron llevados a una almoeda (subasta) a la que acudieron más de 400 compradores, todos de la nobleza española y, por descontado, con grandes recursos económicos para la época".

Manuela Sáez indicó que en aquellos tiempos la subasta de bienes no es como en la actualidad. Había expertos tasadores que valoraban las piezas y que en ningún caso se vendían por debajo del precio marcado por estos.

Saéz añadió que este procedimiento de almoneda para todo aquel bien que no era suceptible de ser heredado por los descendientes era habitual en la época, principalmente para hacer frente a las deudas contraídas por el noble fallecido.

Estos y otros aspectos del libro, donde aparecen fotografías de pinturas que pertenecieron a Pedro Fernández de Castro y que a día de hoy se encuentran en diferentes museos de España, integran un exhaustivo trabajo de una incansable investigadora de la historia de Monforte, pues a sus 84 años mantiene abiertos otros proyectos.

"SOBRESAÍNTE". El presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, señaló en el acto de presentación de la obra que se trata de un hito "no coñecemento dunha da figuras máis sobresaíntes da Idade Moderna en Galicia, co rigor e a minuciosidade que define toda a traxectoria como historiadora de Manuela Sáez".

Tomé añadió que la autora "pon ante nós o conxunto dos bens que don Pedro deixou á súa morte. Como quen xunta as pezas dun quebracabezas, a doutora Sáez xunta mobles e tapices, pezas de prata e cadros dos mestres italianos, debuxos e vaixelas, para compoñer ao final un completo retrato da vida da alta nobreza galega no século XVI e XVII".

Tomé Roca repasó la trayectoria del VII Conde de Lemos, "Foi un dos principais nobres da súa época. Grande de España, vicerrei de Nápoles, presidente do Consello Supremo de Italia e alguacil maior do Reino de Galicia, foron só algúns dos seus cargos. A súa decidida defensa do dereito de Galicia a contar con voto en Cortes fíxolle ir caendo en desgracia ante o Rei Felipe III e o seu valido, o poderoso Conde Duque de Olivares", dijo.

Reconocimiento en las principales universidades

Un amplio estudio sobre la escultura del siglo XVII en madera de influencia napolitana, elaborado por Manuela Sáez, se encuentra en las más prestigiosas bibliotecas del mundo, la mayoría de ellas universitarias.



La obra, titulada Del Reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte de Lemos se puede encontrar en las bibliotecas estadounidenses de Yale, Columbia y Texas, pero también en el Instituto de Arte de Chicago, en la Galería Nacional de Arte de Washington y en el Museo Metropolitano de Nueva York, además de en la universidad de Harvard y en la Biblioteca Nacional de España, entre otros muchos centros.