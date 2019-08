Letras para reflexionar sobre el maltrato

Filomena, Herminia, Elvira y Amandina son las protagonistas de la última novela de Rosario Regueira, Compañeiras, non servas. Personajes con los que la escritora habla sobre la violencia de género que sufrían las mujeres que vivían en el rural gallego y de los papeles que adoptaban para superar la situación que les había tocado vivir.

Entre las páginas de esta novela, publicada por la editorial Toxosoutos y que se presentó este jueves por la tarde en el Casino de Chantada, en un acto organizado por el colectivo feminista Polamiúda, aparecen varios personajes femeninos: una mujer que asume un rol masculino para intentar sobrellevar la situación; otra que por su condición hidalga se mantiene en la soledad; una joven que por su género no puede estudiar, y otra que ve normal el maltrato.

A través de ellas, Regueira refleja "a vida e a opresión das mulleres no medio rural ao longo dos anos" y de las actitudes que adoptaban ante ello. Se refleja "a solidariedade das mulleres do rural", que se ayudaban unas a otras, y el papel de las instituciones, "que non atendían moito".

En esa línea, Regueira analiza lo que supuso la influencia e intervención de la Iglesia y de la Sección Femenina de la Falange en la vida de la mujer y la aceptación del maltrato en la sociedad de aquellos años.

Este libro permite que la autora reflexione sobre si en Galicia la existencia del matriarcado impedía o ayudaba a evitar estos casos.

En cuanto a la situación actual, la escritora considera que "non estamos tan mal como estivemos, pero falta moito que andar". Y dice que existen muchas situaciones de micromachismos y abusos que hay que atajar, a la vez que "hai que evitar esta situación de grupos e ideoloxías que queren volver para atrás".

En la opinón de Rosario Regueira, "a solución ten que vir das mulleres. Non rexeito a axuda e o apoio dos homes, pero a dirección da loita ten que vir de nós".