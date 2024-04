Leticia Vila: "El móvil roba tiempo de adquirir habilidades básicas"

Leticia Vila (optometrista) y Paula Santos (educadora social) dan el miércoles (a las 20.15 horas en el Centro Cívico del Paseo do Malecón de Monforte) una charla sobre los efectos de las pantallas en la salud visual y emocional de niños y adolescentes. El peso de esta entrevista lo lleva de manera presencial Leticia Vila, pero Paula Santos forma parte del encuentro por videollamada.

¿Qué problemas detectan en su trabajo relacionados con las pantallas?

L.V. Veo un incremento de las alteraciones funcionales del sistema visual. Los niños tienen problemas con la lectoescritura, insuficiencia de convergencia (enfocar un objeto de cerca con los dos ojos)… En general, cuando un niño se entretiene con el móvil u otra pantalla está dejando de gatear, de jugar y de poner en marcha distintas habilidades que luego se necesitan para hacer otras tareas más complejas. Fallan cuestiones relacionadas con la coordinación pero también con el procesamiento a nivel cerebral.

P.S. En mi caso, me llegan conflictos que surgen especialmente cuando se intenta poner límites al uso de pantallas. Ahí aparece incluso la agresividad. Además, hay problemas de autoestima y el autoconcepto. Las pantallas y las redes sociales son una presión para niños y adolescentes.

¿A qué edad saltan las alarmas?

L.V. Muchas veces llegan niños derivados del colegio, cuando empiezan a leer saltan las alarmas, pero el daño ya está hecho.

P.S. Yo percibo que cada vez los niños son más pequeños.

¿Y los mayores, no les afectan tanto las pantallas?

L.V. Los adultos trabajan con el ordenador y descansan con el móvil. Eso está afectando a la visión cercana, no faltan esos cimientos como ocurre con los niños que ya nacieron en el mundo pantallas, no hay tanto déficit a nivel desarrollo y procesamiento, pero sí que hay pérdida de atención y menor capacidad para procesar los estímulos.

¿Cómo pueden las familias limitar el uso de pantallas a sus hijos cuando los adultos no soltamos el móvil?

P.S. Es la incongruencia de los humanos. Demonizamos las pantallas y los teléfonos pero los mayores a su alrededor estamos enganchados. Creo que falta un compromiso a nivel social, que se pone toda la responsabilidad en las familias y el sistema educativo para limitar, controlar o prohibir y, de otro lado, por ejemplo, la Administración llena las aulas de pizarras digitales que los niños ven fatal y que hacen que pierdan de escribir muchísimo.

Paula Santos.

¿Hay solución para todo esto?

L.V. De lo que se trata es de que la gente tenga el conocimiento para actuar en consecuencia. Que sepa en qué edades es más crítico el uso de las pantallas, qué cuestiones deben preocuparnos y que conozcan que hay una serie de perfiles profesionales, como el de Paula o el mío que les pueden ayudar en ese camino, les pueden ayudar a cuidar la salud visual y emocional asumiendo al mismo tiempo que las pantallas están aquí y forman parte del día a día, pero no todo vale con ellas.