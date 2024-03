Ler e escribir para non afogar

Eva Teixeiro Suárez leva escribindo dende que ten uso de razón. "Aproveitaba todo, dende os cadernos ás servilletas dos bares", asegura. "Se non lese e non escribise, afogaría", relata, pero non foi ata despois da pandemia cando empezou a barallar a posibilidade de publicar, non tanto por vontade propia como polas oportunidades que se foron presentando. Así se explica a historia de ‘mapa.gal’ a obra poética que se publicou no 2023 e que esta autora, nada en Lugo, con raíces da Terra Chá e cun vínculo moi forte con Quiroga; presentou hai uns días en Monforte.

"mapa.gal componse de tres partes e a primeira, que leva por título Matria, abarca un conxunto de poemas escritos no 2006", relata a autora. "Daquelas a palabra matria era moito menos popular, o seu uso era moi máis reducido e ese ía ser o título inicial do libro". explica. Nos últimos anos matria é unha palabra máis común, que tamén dá título a obras do audiovisual así que o título ‘Matria’ mudou en ‘mapa.gal’.

Agora, o libro ten unha primera parte chamada Matria, unha segunda denominada Compañeiras, con tres composicións en poesía e prosa poética; e unha terceira parte que leva por nome .gal e que é máis narrativa. O título final colle unha das sílabas do título de cada parte.

A escritura é parte fundamental na vida de Eva Teixeiro pero tamén o debuxo, se aproveitaba calquera anaco de papel para plasmar frases, ideas e pequenos relatos, tamén o facía para debuxar. Ten os apuntamentos do instituto cheos de debuxos feitos a bolígrafo e dun deses debuxos saiu a capa que aparece na portada de mapa.gal.

Asegura esta escritora que se animou a dar o paso de publicar en papel (antes fixérao na rede) despois de coñecer ese proceso a través do colectivo Comadres das Letras do que forma parte. É un colectivo de escrita feita por mulleres en clave feminista que naceu en 2022 en Santiago de Compostela e no 2023 publicou o libro Contármonos, editado por Alvarellos.

"Nese libro incluín nove textos inspirados nunha mesma imaxe dunhas zapatillas abandonadas en Santiago. O traballo de edición que fixen e os ánimos das miñas comadres fixéronme ver a posibilidade de publicar o que é hoxe ‘mapa.gal’", comenta.

QUIROGA. Eva Teixeiro Súarez é profesora, agora está en Guitiriz pero durante seis anos estivo no IES de Quiroga e asegura que foi unha etapa da súa vida que a marcou moito. "Botei raíces alí. Foi o primeiro sitio, fóra de Lugo ou da Terra Chá, no que botei raíces. No meu traballo é sinxelo manterse alleo a o lugar no que tés o centro. Vas e ves a diario e nos fas vida fóra dos institutos, pero en Quiroga foi distinto", conta. "Atopei un grupo de xente co que compartín inquietudes culturais e fixen un vínculo forte", engade.

"Coincidiu que neses anos se lle adicou o Día das Letras Galegas a Manuel María, así que participei nun proxecto para reeditar a obra ‘Sonetos ao Val de Quiroga’, comenta. A maiores, naqueles anos estaba en marcha o proxecto para a declaración do Xeoparque Montañas do Courel e dende o instituto, en colaboración co Concello e cos promotores do xeoparque, fíxeronse varios traballos xornalísticos sobre iso na publicación O Eco do Val, deseñada dentro da Escola de Prensa de El Progreso.

A maiores, Eva Teixeiro axudou na posta en marcha da ruta literaria de Quiroga, que serviu para sinalizar e por en valor distintos espazos vinculados a distintos autores. "Os alumnos eran moi conscientes do vínculo con Quiroga de Manuel María ou de Uxío Novoneyra, pero non o eran tanto de que tamén había unha conexión con outros autores como Luz Pozo Garza, a través de Eduardo Moreiras, ou Dora e Pura Vázquez", comenta a escritora.

Eva Teixeiro está agora co traballo de promoción de mapa.gal asegura que as presentacións lle gustan porque lle permiten estar en contacto directo co lector. Se cadra, nesta nova faceta de publicar o que máis aburrido se lle fai é o traballo burocrático, o control e envío de exemplares, as organizacións de axenda...

Con todo, non descarta volver publicar. Non para de escribir e ten algunha obra moi avanzada. Sobre iso, non lle gusta diferenciar entre poesía ou narrativa. Non lle gusta falar de xéneros, ela prefire experimentar cos formatos, mesturalos, que iso non lle poña límites á inspiración nin á expresión.