Lembranzas contra o abandono do rural

Bexán é un dos moitos lugares da Galicia interior testemuña do despoboamento. Ubícase na parroquia saviñá de Diomondi, nun territorio de privilexiadas vistas onde a néboa descobre ao marchar o núcleo de Belesar e o río Miño na súa función de linde de concellos.

Dende hai un ano, cando morreu Manuel Mirás, ninguén amanece con esta estampa. As casas quedaron deshabitadas, baleiras, e moitas delas mesmo están en ruínas. Os únicos que aínda van polo lugar, que nos anos 30 do século pasado chegou a ter 115 habitantes, fano para atender as viñas ao pé do núcleo de vivendas.

Son os mesmos que axudaron a unha asociación cultural de recente creación chamada Acasa (Asociación Cultural Artística Sacra Art) a decorar as casas, a maioría en ruínas, con fotografías antigas de quen un día viviron nelas.

"É a nosa primeira acción, coa que homenaxeamos os veciños de Bexán e facemos fincapé no despoboamento do rural", explica unha membro do colectivo, Cristina Vázquez, máis coñecida polo seu nome artístico, Crystilandia.

Guillermina Encarnación Rivas, de 88 anos de idade, é unha das mulleres que colaboraron coa iniciativa. Ela mesma sae nunha das fotos, que decora a fachada da que foi a súa casa. Aparece traballando, non podía ser doutro xeito tratándose dunha muller do rural, nunha ribeira cunha carga na cabeza. "E teño levado máis peso", di, rotunda.

Encarna, como lle chaman todos, explica que marchou vivir a Escairón co seu fillo hai uns dez anos. Naceu e criouse en Bexán. Alí lembra cando ía á escola a Belesar. "Dedicábame a traballar no campo e na casa. Era feliz e gustábame calquera época do ano, eran todas bonitas", di.

A vida en Bexán. Traballar era o que facía todo o mundo neste lugar de camiños sinuosos e estreitos e complicados accesos. As hortas estaban na parte de arriba da vila e costa abaixo, as viñas.

"Aquí compartíase todo. A miña nai contábame que mesmo se alguén facía lume dáballo a un veciño para usar nunha lareira», relata Antonio Expósito, de 57 anos. Desprazábase a Bexán acompañando os seus pais. Foi a súa nai a que naceu na aldea. No ano 1963 trasladouse a vivir á veciña A Portela. Antonio reside actualmente en Montecelo.

Moi preto del fai vida coa súa familia Milagros Vázquez, de 59 anos. Esta muller tivo que axudar na casa dende nena, pois quedou orfa de nai, primeiro, e de pai moi nova. Viviu en Bexán ata os 15 anos. Entón casou e marchou co seu home, tamén á Portela.

"Fun a última nena da aldea que naceu na casa, non no hospital", presume Milagros, que na súa infancia só pasou un ano e medio, despois de morrer o seu pai, fóra de Bexán, cando ingresou nun colexio de monxas en Lugo. Logo voltou para vivir coa súa avoa, a quen seguiu visitando de forma asidua despois de casar.

"Os nenos pasabámolo en grande camiñando cara á escola, que estaba en Montecelo. Despois ía co meu pai traballar á ribeira", relata Milagros. No exterior da súa antiga casa, á que hai que acceder por un camiño polo que discorría en tempos un rego, a súa avoa está inmortalizada nunha gran foto en branco e negro.

Milagros, coma Antonio e Encarna, mira con mágoa como as casas non son hoxe máis ca restos onde se acumulan os recordos. Tamén Rosario Aguiar, veciña de Outeiro de 79 anos, lembra con agarimo a vida diaria en Bexán.

"Pasaba en Bexán moito tempo cos meus irmáns porque a miña nai era de aquí. Había uns 95 veciños», explica Rosario no interior do que foi o seu domicilio, nunha estrutura que conserva, entre outros espazos da vivenda, as cortes dos animais. Nun patio interior locen fotos da súa nai, a súa avoa, o seu avó e o seu bisavó.

Curiosidades

O San Antonio era o día grande Bexán celebraba cada 13 de xuño San Antonio na súa capela. A festa facíase a uns quilómetros camiño arriba, nun sitio ao que lle chamaban A Allanada. "Viñan a pé os Queixeiros ou de Santiago de Arriba, en Chantada", lembra Rosario. A misa (só había unha anual) por San Antonio mantívose ata hai dous anos, cando se suprimiron pola pandemia.



O último residente

Manuel Mirás chegou hai un tempo a Bexán para instalarse nunha casa abandonada, na que estivo ata que morreu o ano pasado. Alí deixou un aparello de música e un coche coa defensa rota parado no medio dun camiño. Os veciños afirman que ninguén reclamou o vehículo.