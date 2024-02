Leite dá un chimpo ao baleiro con 'Solpor'

Hai pouco máis dunha semana Nelson Leite López (Monforte, 1986) presentaba na libraría Agrasar da cidade do Cabe Solpor, as súa primeira novela. Os exemplares que levou para o acto esgotáronse e o espazo para a presentación quedouse cativo.

A acollida foi estupenda e Nelson Leite aínda está a dixerir todo ese cariño. "Estou especialmente agradecido, foi unha xornada moi especial", confirma e xa adianta que para os que non puideron asistir ao acto en Agrasar haberá novas presentacións no colexio A Gándara, onde é mestre, e tamén na Escola Oficial de Idiomas de Monforte.

Na primeira presentación, Néstor Leite estivo acompañado da súa amiga e tamén escritora Andrea Micc.

Solpor é o título da primera novela deste monfortino que xa leva anos experimentando cos relatos, a maioría deles en galego, anque para a novela escolleu o castelán. "Non foi algo moi premeditado no momento de escribir comecei en castelán e despois quedoume iso de non ter tirado polo galego, como sí fixen en moitos relatos, por iso escollín ‘Solpor’, para darlle nome ao continente onde se desenvolve a trama e usalo tamén para titular a obra", comenta o escritor monfortino.

Recoñece o autor que o cambio de escribir un relato a unha novela de máis de 500 páxinas é importante. "Nos relatos o traballo é case instantáneo", explica. "Dende que tes a idea sentaste a escribir e queda case listo, pero coa novela fixen moita preprodución. Estiven máis de oito meses documentándome, recopilando información... e despois, polo menos no meu caso, tiven que establecer unha rutina para sentarme, obrigarme a escribir e que a obra saise adiante e non se eternizase", engade.

A trama de Solpor, as personaxes, as principais aventuras e o desenlace estaban claros na cabeza de Leite cando comezou a escribir. Non tiña pensado improvisar nadiña pero, recoñece que segundo foron tomando forma as personaxes, elas mesmas se puxeron máis esixentes e foron levando a trama por outros camiños. "Tiven que darlles algo de liberdade, deixalos medrar", di.

FANTÁSTICO. A novela é do xénero fantástico, moi ao estilo do Señor dos Aneis ou dos videoxogos Final Fantasy, pero é que este escritor, ademais de na literatura, tamén se inspira no cine ou nos xogos de rol que marcaron a súa xuventude.

Di que todo o mundo lle pregunta canto hai de Monforte ou da vida do propio autor na novela, e Leite recoñece que "un chisco sempre hai, eu creo que todos os autores usan algunha experiencia, algunha cousa da súa vida nos seus libros. Monforte está moito nos nomes dos lugares da novela. A maiores, hai algunhas aventuras que lles pasan a un par de personaxes que son cousas que eu vivín", comenta.

Pero non é este o sitio para contar máis da conta, nin de facer aquí spoilers, cada lector debe descubrir por si mesmo cales son eses nomes monfortinos e esas aventuras máis autobiográficas de Solpor.

A POR OUTRA. A cuestión é que a Nelson a novela lle deixou bo sabor de boca e xa está pensando nos seguinte traballos.

Despois dun descanso non descarta volver á escritura cunha segunda parte de Solpor, que anque ten un final pechado, si podería enlazar novas aventuras; ou cunha obra de carácter xuvenil. Isto segundo ten unha explicación. Nelson é mestre de música en Primaria, agora no colexio da Gándara, e recoñece que os cativos son unha fonte de inspiración constante, con eles escribe algunha peciña de teatro e con eles colle folgos, con eles e coa música.

Dende cativo estivo vinculado ao mundo da música, agora é profesor de música pero tamén formou parte de varios grupos ao longo da súa vida. Na actualidade está en Cero dous cero, toca o baixo e canta nesta banda de rock e punk en galego.

No pasado, "moi no pasado, cando era aínda novo", bromea, tamén lle pegaba algo ao fútbol pero agora é máis de pádel.

Con todo, nos vindeiros meses, cando Solpor xa esté máis asentada, a idea de Nelson é volver tirar de axenda e de estrita rutina para sacar adiante un novo traballo literario. O plan colle forza na cabeza. O principio e o fin estarán definidos dende o primeiro momento, pero, xa se sabe, serán despois as personaxes as que coa súa personalidad decidan cara onde tira a trama. Sempre pode haber sorpresas!