As leccións que dan os cogomelos

Os cogomelos dan leccións e no Daviña Rei aprendéronas ben. O primeiro trimestre foi especializado en micoloxía no instituto monfortino. Durante tres meses, todos os alumnos e alumnas de secundaria realizaron actividades relacionadas cos fungos e a súa importancia para os montes galegos.

A xefa de estudos, Raquel Aira González, foi a coordinadora do proxecto. Non estivo soa. Contou coa colaboración de diversos docentes, entre eles Pablo Blanco Penelas e María Teresa Salgado Somoza. Por suposto, as maiores accións foron protagonizadas polos cativos e cativas.

"Os nenos remataron contentos, porque aprenderon por unha banda a importancia dos cogomelos e, pola outra, a súa identificación", explicou a docente organizadora da actividade.

Nas explicacións máis técnicas resultou fundamental o papel do presidente da asociación micolóxica monfortina Os Lactouros, Carlos Pérez. Deulle aos alumnos unha charla de introdución ao mundo dos cogomelos, coa fin de informarlles sobre as características daqueles exemplares que máis abundan pola Ribeira Sacra.

Traballo de campo

Esa charla complementouse cunha saída a Bóveda para recoller exemplares no viveiro que hai neste concello. Ao aire libre e da man de Carlos Pérez, os alumnos e alumnas puideron ver e tocar os cogomelos no lugar onde medran.

Non tardaron os estudantes do Daviña Rei en saber como identificalos, coñecer o seu nome científico e a denominación en galego. Tamén viron as particularidades de cada exemplar, coma o tipo de sombreiro, a cor, o sabor, as láminas, o himenio, o pé, o anel ou a volva.

De Bóveda regresaron os cativos cun bo número de variedades, pero non foron as únicas. Os alumnos animáronse nas fins de semana a saír recoller preto das súas casas.

Entre 20 e 30 exemplares había preparados para expoñer no Daviña Rei, E a mostra na biblioteca resultou todo un éxito. Estivo montada unha semana e visitouna todo o centro educativo.

Cada cogomelo coa súa identificación e o nome tradicional en galego reinou por uns días nun instituto que foi unha escola de micoloxía por un trimestre, ata que chegou o tempo dos turróns.

Mostra itinerante e ecolóxica

Coa exposición micolóxica non remataron as actividades centradas nos cogomelos no Daviña Rei. Houbo unha segunda mostra, itinerante, chamada Wood wide web, a rede que dá vida ao planeta, organizada a través da asociación Amabul.



EN DETALLE Unha ducia de paneis explicou a importancia ambiental e ecolóxica dos cogomelos para o planeta e concienciou acerca das accións ambientais responsables á hora de conservar os bosques e recursos micolóxicos.



DOCUMENTAIS E CARTAS O departamento de Bioloxía promoveu a emisión do documental (dispoñible na plataforma Netflix) Fantastic Fungi. Baseada nel e no xogo de cartas Fungi celebrouse no instituto unha competición que permitiu aos nenos quedar cos nomes dos cogomelos. Por último, a asociación de nais e pais organizou un concurso fotográfico.



VINDEIRO CURSO Raquel Aira avanzou que as actividades seguirán o vindeiro exercicio académico, coa idea de "estendelas ao resto de centros".