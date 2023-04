Leccións ambientais no Xoán de Requeixo

Esta non foi unha semana máis no colexio chantadés Xoán de Requeixo. Houbo leccións, e moi valiosas, pero transmitidas fóra das aulas. Os alumnos e alumnas do centro fixeron saídas para identificar aves e árbores que poden atoparse pola vila e mesmo descubriron, grazas a uns peculiares actores, que comportamentos non se deben ter co medio ambiente.

"É unha actividade que iniciamos coa pandemia para que os nenos e nenas puidesen saír do colexio, porque non estaban permitidas as excursións. Tivo tanto éxito que decidimos consolidala como unha actividade máis do centro. Ata mercamos un kit de prismáticos", explica a xefa de estudos, Sandra Sánchez.

Esta acción desenvólvese da man de axentes ambientais e bombeiros forestais. Os escolares percorreron o paseo fluvial escoitando as indicacións de Alberto Ledo. "A idea é fomentar os valores ambientais dentro da comunidade escolar", indica.

A actividade

Os nenos e nenas dispoñen dunhas tarxetas con imaxes e o nome de cada ave. En cada saída deben marcar os paxaros que viron durante o seu traxecto ao carón do río Asma. Cos axentes ambientais coñecen igualmente os diferentes exemplares de árbores que poden verse pola contorna. Ademais tiveron a axuda dunha aplicación chamada BirdNet, que identifica as aves a partir do seu son. Cada vez que un paxaro pía, o programa amosa de que exemplar se trata.

Os axentes ambientais ensináronlles tamén como fan o seu traballo, dando conta das incidencias que poden atopar no medio ambiente, localizándoas e advertindo a instancias superiores. É neste apartado onde os nenos tiñan este ano reservada unha sorpresa especial.

Actuacións

"Un dos primeiros días, cando estaban de volta no colexio, pregunteilles que tal lles fora e cantos paxaros viran e a súa resposta foi que atoparan tres delincuentes. Eu non sabía a que se referían ata que mo explicaron", relata Sandra Sánchez.

A resposta era moi sinxela. Alberto Ledo preparou unha serie de actuacións desenvoltas polos seus propios compañeiros nas que se representaban ilegalidades. No percorrido, de súpeto, aparecía un pescador empregando algún aparello ou produto non permitido, cazadores en zonas onde non poden estar ou persoas talando árbores de xeito irregular.

Inmediatamente, Alberto Ledo pasaba a simular que os sancionaba e explicáballes aos nenos que era o que estaban facendo mal os supostos infractores, así como o xeito correcto de desenvolver as súas actividades. Sen dúbida, leccións que os cativos, en idade de ser esponxas, non van esquecer.