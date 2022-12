Lar de Ricobao, diez años de pasión, tiempo y vida

La bodega quiroguesa Lar de Ricobao ha sabido adaptarse a los tiempos desde su puesta en marcha hace 10 años. Entendieron que no tenía sentido buscar la cantidad, sino que debían decantarse por la calidad, y ahora creen que toca explorar nuevas fórmulas siendo fieles a sus principios: pasión, tiempo y vida.

"Lanzámonos en plena crise, no 2012, porque queriamos aproveitar o potencial deste val con diversidade de solos e de orientacións e tamén recoller o legado de moitas fincas que estaban caendo no abandono", explica Julio Quiroga, uno de los impulsores.

En su caso, le supuso un giro radical a nivel profesional, pues hasta el momento trabajaba en el sector de la ingeniería medioambiental, "aínda que, como case todos aquí, levaba ligado ao viño dende pequeno e elaboraba na casa para autoconsumo".

Lar de Ricobao comenzó poniendo en el mercado un godello y el tinto plurivariental Selección do Val. Después incorporó nuevas referencias, todas con unas características reconocibles: "un sabor a franqueza, ao noso val e á terra de onde sae a nosa uva". En concreto, la que extraen de unas 15 parcelas que, en conjunto, suman unas cinco hectáreas. Todas ellas están alquiladas: algunas habían dejado de trabajarse por falta de relevo generacional y otras son de nueva plantación.

El proyecto crecía con paso firme, por lo que, al poco tiempo, inauguraron unas modernas instalaciones en el polígono industrial de Quiroga en las que, como en sus vinos, "apostamos por ser o máis ecolóxicos posibles, usando enerxías renovables e buscando o autoabastecemento", señala.

Sin embargo, "as cousas van evolucionando" y llegó un punto en el que consideraron que ya no necesitaban un lugar tan grande, sino que debían centrarse "en producións moi coidadas e en pequenas cantidades". La nave pasó a albergar un proyecto incipiente, la bodega Casa de Outeiro, aunque allí sigue elaborando Lar de Ricobao los dos vinos que mantiene dentro de la D.O. Ribeira Sacra.

La Denostada

La uva garnacha está autorizada en la denominación de origen, pero no es preferente. Es decir, se pude incorporar como mezcla, pero no se puede elaborar un monovarietal. "Nós tiñamos unha finca de garnacha moi interesante con cepas vellas e entendimos que de aí podía saír un bo produto" apunta Quiroga.

Así que decidieron ponerse manos a la obra y envejecer durante 15 meses en barricas de roble francés su garnacha. De ahí salió un vino que, con mucha ironía y cierto aire reivindicativo, decidieron llamar La Denostada.

"Como non podía figurar o nome da variedade nas botellas, optamos por poner A da caiada, que é como se lle coñece á garnacha na zona. O debuxo da etiqueta é unha uva cunha caxata", dice.

El futuro de la bodega, que produce unos 12.000 litros cada año, pasará "por tres ou catro liñas de viños e moita liberdade de creación". Además, seguirán con su rosado y no descartan experimentar con algún espumoso.

Aceite

Si en otros tiempos fueron los romanos los que extrajeron oro de la zona, ahora son los propietarios de Lar de Ricobao los encargados de ello. Junto a su blanco Ouro do Val, elaborado con uvas godello, treixadura, albariño y branco lexítimo, están embarcados desde hace ya varios años en la firma de aceites Ouro de Quiroga.

"O do aceite é un mundo completamente distinto. É certo que se fai moito viño e cada vez máis aceite, pero neste último sector estamos cada vez mellor posicionados e contar con variedades autóctonas no val é un punto a favor", indica Julio Quiroga.