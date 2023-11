El Lama das Quendas tendrá un salón de actos con 200 plazas de capacidad

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, anunció este lunes que el instituto Lama das Quendas de Chantada contará con un nuevo salón de actos, con capacidad para más de 200 personas. Las obras se licitarán antes que termine este año y el presupuesto superará los 710.000 euros.

También informó el titular de Educación de la Xunta de un proyecto para renovar la cubierta y las ventanas del colegio Xoán de Requeixo. La intención es que la licitación de su redacción se lleve a cabo durante el primer trimestre de 2024.

Román Rodríguez presentó ambas iniciativas en un acto en la casa de la cultura local, en presencia del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; el alcalde, Manuel Lorenzo Varela; y la jefa territorial de Educación, Sagrario Sánchez, entre otras autoridades políticas municipales. Igualmente estuvieron presentes representantes de ambos centros educativos.

Según la Consellería, la inversión realizada por el Gobierno gallego desde 2009 para mejorar los colegios e institutos en Chantada alcanza, contando las obras anunciadas este lunes, los 2,5 millones de euros. Solo en el Lama das Quendas, añadieron en dicho departamento de la Xunta, las actuaciones suman 1,5 millones.

El proyecto

La superficie del futuro salón de actos del Lama das Quendas será de 347,80 metros cuadrados. Dispondrá, además, de cubierta a dos aguas y entrada de luz desde el techo. El espacio será dotado de butacas hasta superar las 200 personas de aforo y tendrá un escenario con camerino y almacén.

El proyecto, que completará la rehabilitación energética realizada por la Xunta en el instituto en 2020, contempla una sala de instalaciones abierta al exterior para la climatización y una zona lateral desde la que hacer grabaciones. Su forma será ovalada, para favorecer una mejor acústica.

"Ambas as dúas actuacións enmárcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego para mellorar as instalacións dos centros educativos, dotándoos de espazos máis amplos, en harmonía coa súa contorna", explicó el conselleiro.

Román Rodríguez aseguró que el diseño del futuro salón de actos se ha llevado a cabo "co maior respecto polo entorno natural que ten a parcela do centro". Y es que en el patio trasero del instituto luce una espectacular carballeira.