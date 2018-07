La farmacia de Folgoso do Courel reabre este jueves tras dos años cerrada

La farmacia de Folgoso do Courel, que llevaba casi dos años cerrada tras presentar concurso de acreedores, reabre este jueves.

La botica había salido a subasta ene la juzgado a principios de este año por 750.000 euros. Pero la puja quedó desierta. Ahora se acaba de hacer con ella un farmacéutico ferrolano.

Mientras no funcionó se estableció un servicio de urgencia para no dejar desabastecido a este municipio de la montaña lucense, que tiene unos 1.400 habitantes. En Folgoso y en Seoane do Courel abrían unas horas por las mañanas, de lunes a sábado, sendos botiquines que eran atendidos por las farmacias de Quiroga y Triacastela, respectivamente.A partir de este jueves reabre la farmacia de Folgoso do Courel, que además se encargará del botiquín de Seoane.