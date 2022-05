El Korbis ha declarado el estado de felicidad. El club monfortino de voleibol mete la cabeza entre los más importantes del panorama nacional, con su equipo masculino infantil confirmando un fantástico estado de forma. Acaba de finalizar el campeonato de España, disputado en Soria, en octava posición, quedándonse a un solo paso de las semifinales.

Es la consagración de una generación que apunta muy alto. Siete de los componentes de este grupo fueron la temporada pasada subcampeones nacionales en categoría alevín. Ahora, con un conjunto conformado mayoritariamente por jugadores de primer año, han alzado la voz y tras una fantástica campaña en Galicia mostraron a toda España que en sus brazos hay un voleibol excelso.

"Es habitual que otros entrenadores se acerquen y me digan, vaya equipo tienes', reconoce Miguel Ángel de la Gama

"Muchas veces les digo a los jugadores que se queden con lo bien que hablan de ellos. Es habitual que otros entrenadores se acercen y me digan ‘vaya equipo tienes’", dice el técnico del Korbis, Miguel Ángel de la Gama.

Fue él quien condujo a los alevines al subcampeonato. De su mano, ya como infantiles han cogido el mismo camino. Madrileño de nacimiento y monfortino de adopción, es su segunda temporada en el Korbis, adonde llegó por medio del director deportivo, Roberto Castro.

"Coincidí con él en el curso internacional para entrenadores de voleibol en Cartagena y me animó a sumarme al proyecto. Yo llevaba siete temporadas en Leganés y estaba cansado de vivir en Madrid. Necesitaba un cambio de aires y, aunque no sabía ni dónde estaba Monforte, me decidí. Ahora estoy muy a gusto y espero quedarme aquí por muchos años", relata.

PEQUEÑOS, PERO JUGONES. Miguel Ángel de la Gama es un preparador muy consolidado, con tres participaciones en campeonatos de España a sus espaldas. El día a día en el pabellón de A Pinguela le ha permitido armar un equipo que compensa su falta de altura con calidad y un gran juego colectivo. "Somos bajitos, pero jugones", resume.

Este grupo de deportistas es el que integran Daniel Pena, los hermanos Borja y Rodrigo Cota, Manuel Fernández, Mario Francés, Jhon Michael Guzmán, Iago Sánchez, Daniel López, Izan Rodríguez y Juan Ferrero.

"Medimos entre 1,55 y 1,72 metros y competimos contra gente que llega a 1,85 o incluso 1,90", afirma Miguel Ángel de la Gama sobre algunos de los rivales en el Nacional, entre los que se encontraba el mediático FC Barcelona.

Dos veces tuvo que medirse el Korbis al cuadro culé, en la fase de grupos y en el choque por el séptimo y el octavo puesto. En ambos perdió por 3-0. El primer encuentro se resolvió con tanteos igualados y en el último, Miguel Ángel de la Gama dio minutos a todos los jugadores.

El Nacional finalizó para el Korbis con triunfos contra el San Roque canario (3-1), el Melilla (3-0) y el Condequinto andaluz (3-0). El Salesianos Elche, posterior campeón, les privó de las semifinales y en el duelo por la quinta y la octava plaza contra el Mintonete de Almería, antes de volver a enfrentarse al Barça, cayeron.

BALANCE. Roberto Castro está más que satisfecho con la temporada del Korbis. Un total de cinco equipos —infantil femenino y masculino, juvenil femenino, cadete masculino y benjamín femenino— obtuvieron la clasificación para el campeonato de España.

"Esta tempada, con cinco equipos en campionatos de España, é unha recompensa ao bo traballo de moitos anos", dice Roberto Castro

"É unha recompensa ao traballo que facemos no club dende hai anos", señaló el director deportivo, quien asegura que el Korbis "é un dos equipos de Galicia que máis campionatos de España vai afrontar esta tempada".