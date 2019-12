Un juzgado de Chantada ha abierto diligencias por el caso de Alma, la perra maltratada por su dueño que acabó muriendo por las heridas, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia, que han precisado que el ministerio público se ha personado como acusación pública en la causa.

También lo ha hecho ya la protectora El Refugio, de Madrid, que precisa, en un comunicado, que se ha personado como acusación en el juzgado de Instrucción número uno de Chantada "tras tener conocimiento de los hechos sucedidos en dicha localidad el sábado 30 de noviembre". Otras entidades como Mundo Vivo o el partido animalista Pacma han anunciado su decisión de personarse, así como el Colegio de Veterinarios de Lugo.

En el caso del ministerio público, las fuentes consultadas han asegurado que hasta que se termine la instrucción no se hará el escrito de calificación con las posibles penas que se podrían pedir al supuesto autor de los hechos. "Mientras tanto, la investigación corresponde al juzgado", han remarcado las mismas fuentes en relación a las diligencias abiertas por el caso de Alma, la perra a la que, según denunciaron entidades animalistas a través de redes sociales, disparó, golpeó y arrastró por el suelo su dueño, al parecer un cazador, según se habría identificado él mismo a la persona que grabó los hechos.

QUERELLA. Contra el hombre que supuestamente disparó a su perra, –el animal mueren el martes en la clínica donde estaba ingresada y a la que acudió en estado "muy grave"–, la Federación Española de Caza ha anunciado la presentación de una querella que, según han explicado a Europa Press, están ultimando.

"Por maltrato animal", han dicho afirmando que lo sucedido "atenta contra los principios de la caza y el bienestar animal". "No queremos que se relacione estas imágenes con nosotros", han expuesto en relación al colectivo de cazadores y rechazando estas conductas.

Preguntados si por parte de la Federación son partidarios de un endurecimiento de las penas, como piden asociaciones animalistas, han afirmado que "por supuesto". "Llevamos años reclamándolo", han apuntado, explicando, además, que un caso similar ha ocurrido también en Extremadura y que se personarán como "acusación particular".

Mientras, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha solicitado a la Xunta que incoe un procedimiento sancionador, aunque desde la Consellería de Medio Ambiente no se han pronunciado sobre este extremo.

Situación de los cachorros

Desde el departamento autonómico, sobre la situación de los seis cachorros que tuvo esta perra, han explicado que la clínica veterinaria de Chantada a la que se les trasladó el sábado confirmó que "no presentaban lesiones" y que no "sufrieron maltrato".



Tras lo sucedido, han recordado que la competencia para actuar en casos de animales abandonados "corresponde a los ayuntamientos". No obstante, a petición del Ayuntamiento de Chantada, la Xunta supervisó este martes el traslado de los cachorros "a un centro de acogida de animales autorizado" donde se les registró e inscribió.



También han indicado que, de acuerdo a la normativa aplicable de bienestar animal "y teniendo en cuenta que son muy pequeños y requieren muchos cuidados, con biberón cada cuatro horas", se ha optado por entregarlos "a un hogar de acogida temporal que los está atendiendo y cuenta con supervisión de los servicios veterinarios".



"Cuando sean más grandes, se podrán entregar en adopción a distintas familias como se hace habitualmente en los casos de animales abandonados", han apostillado.

Expediente sancionador

En relación a la apertura de un expediente sancionador, la ANPBA pide que, que al ser los procedimientos penales y administrativos "distintos", se incoe "para que, en caso de que el juzgado de lo penal iniciara un proceso, quede en suspenso la tramitación del expediente que hubiera iniciado la Xunta, a los efectos de que no prescriba la infracción administrativa presuntamente cometida".



"Ya que, dependiendo del resultado del procedimiento penal, se podría continuar con el procedimiento administrativo sancionador pues, en el presente caso, podría haberse cometido una infracción de la Ley 4/2017 de protección y bienestar de los animales de compañía de Galicia, cuyo artículo 40 tipifica como infracción muy grave el maltrato a los animales que les cause la muerte o provoque lesiones o daños invalidantes o irreversibles", recuerda.

Mociones en las instituciones

En relación a este caso, la Asociación Animalista Libera ha avanzado que trasladará a los diferentes grupos políticos con representación institucional en el Ayuntamiento de Chantada, la Diputación de Lugo y el Parlamento de Galicia una moción "con el objetivo de mostrar repulsa pública por el terrible caso de maltrato animal con resultado de muerte" en Chantada.



Los animalistas denuncian que en Galicia se dan "cientos de casos de crueldad y abandonos que no producen ninguna sanción o condena". Sobre la moción, señalan que el objetivo es que las administraciones "tomen conciencia de que se trata de un problema público, no solo de personas preocupadas por el bienestar animal y las ONG".



Al hilo de ello, piden, además de campañas de sensibilización social, que la Xunta de Galicia "se implique, como acusación, en los casos de maltrato y abandono que lleguen a los juzgados o que tramite esta iniciativa de oficio siempre que sea posible". Esta entidad subraya, asimismo, que el Colegio de Veterinarios de Lugo anuncie su intención de personarse también en relación a este caso.