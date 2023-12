Juzgado por aprovecharse de una octogenaria y estafarle 2.000 euros en Chantada

La Audiencia Provincial de Lugo celebró este lunes un juicio contra un hombre de 66 años de edad, con iniciales R.E.R., acusado de engañar a una octogenaria en Chantada y convencerla para que le entregase 2.000 euros. El ministerio fiscal solicita para el hombre una condena de dos años de prisión por un delito de estafa, mientras que la acusación particular eleva su petición a tres años de cárcel. El hombre, por su parte, negó los hechos y su defensa pidió la libre absolución.

Según el relato de las acusaciones, durante el año 2019, el acusado entabló amistad con la víctima -que en aquel momento tenía 83 años-, con quien solía charlar y jugar a las cartas en una asociación cultural. Además, en diversas ocasiones, la acompañó al médico, al supermercado y la llevó a su casa en coche, "siendo conocedor de que la denunciante vivía sola". El fiscal mantiene que, en aquellas fechas, la mujer "ya padecía un deterioro cognitivo de perfil degenerativo con alteraciones de la conducta, compatible con cuadro demencial, que afectaba a su capacidad para comprender y realizar actos complejos como manejar cantidades significativas de dinero, lo que la convertía en una persona vulnerable, y tenía afectado el juicio crítico a la hora de tomar decisiones".

El ministerio público argumenta que el acusado, "consciente de esta vulnerabilidad y amparándose en la relación de confianza que la octogenaria mantenía con él", la fue a recoger a su casa el 7 de agosto de 2019 y la llevó hasta una sucursal bancaria de A Barrela. Una vez allí, "con ánimo de apropiarse de su dinero, que no tenía intención de devolver", le dijo que todavía no le habían ingresado la pensión y le pidió que le prestase dinero. La mujer retiró 2.000 euros de su cuenta y se los entregó al acusado, que supuestamente nunca se los devolvió. El fiscal explica que la octogenaria utilizaba habitualmente la sucursal bancaria de Chantada, pero el acusado no la llevó a esa oficina porque sabía que siempre iba con su hija y que los empleados la conocían. La octogenaria no pudo declarar en la vista, pero se leyó su declaración ante el juzgado instructor, donde reconoció que le había entregado el dinero al acusado. El juicio quedó visto para sentencia.