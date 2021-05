El juzgado abre diligencias tras una denuncia contra la directora de una residencia de Chantada

Un juzgado ha abierto diligencias contra la directora de la residencia DomusVi Chantada, Petri Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil por el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (Rede), Paulino Campos, por supuestas "agresión, amenazas y coacciones" a uno de los usuarios.

En concreto, según confirman a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado de primera instancia e instrucción de Chantada emitió el miércoles una resolución a través de la cual "ha iniciado el procedimiento penal para la investigación de los hechos" recogidos en la denuncia, una vez recibido el atestado por parte del instituto armado.

Esta denuncia fue interpuesta el sábado 15 de mayo por el presidente de Rede —en calidad de "amigo" del anciano supuestamente agredido— y por otra persona por unos hechos que la empresa niega. Según consta en el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los episodios relatados data del 7 de mayo, cuando la directora del centro habría entrado en la habitación de este usuario "con un tono de voz muy alto, exaltado y agitado". Aseguran que Petri Rodríguez le reprochaba haberse "comunicado con el exterior" para denunciar que los 200 mayores de la residencia llevaban días "en confinamiento ilegal" por un brote de covid que afectaba a menos de una decena de personas y del que ahora ya no quedan casos.

La denuncia fue presentada por el presidente de Rede en calidad de "amigo" del anciano

En la denuncia se relata que el anciano fue "empujado y arrinconado contra la pared" por la directora "en un claro acto de agresión física", mientras él le instó a "terminar inmediatamente la acción violenta y a que se pusiera a una distancia mínima de un metro como corresponde a las medidas de seguridad y prevención" ante el covid.

Según la denuncia del presidente de Rede, las 200 personas que viven en DomusVi Chantada "fueron liberadas del confinamiento" al día siguiente, cuando el supuestamente agredido "tenía la intención de denunciar" los hechos ante la Guardia Civil, algo que "no pudo llevar a cabo por los impedimentos mostrados por la residencia para poder salir de sus instalaciones".

A mayores, en el escrito presentado se señala que el 12 de mayo a este usuario "le fue inutilizado (bloqueado) el teléfono". Así, tuvo que pedirle el terminal a un compañero del centro para llamar a Paulino Campos, a quien le aseguró que sus hijos "habían decidido bloquearle el teléfono a petición de la directora de DomusVi Chantada con amenazas y coacciones", al tiempo que solicitaba "ayuda" para que el supuesto episodio de agresiones fuese puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

En la denuncia se asegura que este usuario había sido agredido en otra ocasión "por un residente con las facultades perturbadas" sin que la dirección del geriátrico "tomase medidas preventivas" posteriormente. "Por todo esto, se siente amenazado y perseguido, por lo que solicita la acción de la justicia, así como que se abra la posibilidad de un traslado de residencia en vista de los acontecimientos violentos recurrentes contra él y las libertades fundamentales (entre ellas las de libertad de expresión) por las que debería estar amparado", concluye el escrito.

DomusVi asegura que los hechos "no responden a la realidad"

Tras la presentación de la denuncia ante la Guardia Civil, fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press aseguran que los hechos de los que se le acusa a Petri Rodríguez "son totalmente infundados, distorsionados y no responden a la realidad".



Además, la compañía destaca que "cuenta con el total apoyo" de los familiares del usuario supuestamente agredido, ya que no están de acuerdo con la interposición de esta denuncia y "no dudan de la buena gestión realizada por parte de los empleados y la propia dirección". No en vano, la dirección de DomusVi Chantada ha avanzado que estudiará emprender acciones legales frente a "las graves acusaciones recibidas" por parte del presidente de Rede.