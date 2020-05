La Justicia da la razón a Monforte en la interpretación del contrato con Aqualia

El juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Lugo da la razón al Ayuntamiento de Monforte en la interpretación del contrato con Aqualia, la empresa concesionaria del suministro municipal de agua. El pleno de la corporación acordó el 28 de mayo de 2018 corregir las omisiones de uno de los artículos, el 47, en el que solo se recogía la cuantía de algunas sanciones previstas ante infracciones graves por parte de la compañía.

Según informó el Ayuntamiento, Aqualia presentó un recurso contra este acuerdo, al que se llegó después de que la administración detectase que en el contrato no se recogían todas las sanciones que sí aparecían reflejadas en el Pliego de Condiciones. Aqualia deberá ahora aplicar la corrección de omisiones en el citado artículo 47.

"Desde o Concello non viamos lóxico que se puideran sancionar unhas infraccións e outras non, polo que era necesario engadir ao contrato con Aqualia aquelas que se omitiron no momento da súa redacción", valoró el alcalde de Monforte, José Tomé.